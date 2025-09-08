Upländer jubeln endlich – später Nackenschlag für Vellmar

Ein Spieltag der Extreme: Während der SC Willingen mit einem 8:0 den Befreiungsschlag feierte, der TSV Wabern die Gäste aus Hofbieber überrollte und der OSC Vellmar trotz vier eigener Treffer leer ausging, erkämpfte sich Lichtenauer FV gegen Eichenzell nur ein Remis. Auch FSV Dörnberg jubelte über einen wichtigen Sieg, während SG Calden/Meimbressen spät strauchelte.

Wieder kein Sieg: Der Lichtenauer FV kam trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt mit zwölf Punkten im Tabellenmittelfeld. Zahlreiche Chancen ließen die Gastgeber verzweifeln, ehe Abel-Christian Petac nach Vorlage von Spielertrainer Alexandru Cucu den Rückstand egalisierte (72.). Zuvor hatte James Sawatzky für Eichenzell getroffen (52.), während die Hausherren einmal mehr die Kaltschnäuzigkeit im Strafraum vermissen ließen.

Ein spätes Gegentor brachte die SG Calden/Meimbressen um den verdienten Lohn und ließ sie bei sieben Punkten verharren. In einer zerfahrenen Partie mit zwei Platzverweisen auf beiden Seiten nutzte Joshua Winter einen folgenschweren Abwehrfehler zum entscheidenden Treffer (81.). Zuvor hatten die Gastgeber mehrere gute Chancen, scheiterten aber an Gästekeeper Budenz oder am Pfosten.

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach bleibt auch gegen den Tabellenzweiten punktlos und rangiert mit sieben Zählern weiterhin im unteren Tabellendrittel. Die Gastgeber vergaben durch Baldauf, Rose und Swinarski beste Möglichkeiten, ehe Sebastian Schmeer und Hazar Kanat die Effektivität der Löwenreserve unter Beweis stellten (70., 87.).

Mit einem furiosen 8:0 feierte der SC Willingen seinen ersten Saisonsieg und kletterte auf Rang 15. Florian Heine glänzte mit drei Treffern und vier Vorlagen, während Jonas Dicke doppelt traf und die Offensive der Gastgeber endlich ihre Effizienz fand. Spätestens nach Tim Albrechts Elfmeter zum 4:0 (52.) gaben die Gäste aus Johannesberg, die auf dem letzten Platz bleiben, die Partie völlig aus der Hand. Eine Rote Karte für den eingewechselten Saure war der einzige Negativpunkt einer ansonsten überragenden Leistung der Upländer. Vellmar überrascht trotz Niederlage

In einem spektakulären Schlagabtausch mit zehn Toren musste sich der OSC Vellmar dem Spitzenreiter SG Bad Soden mit 4:6 geschlagen geben und verharrt mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld. Trotz zweier Ausgleiche durch Geisler und Porada brachte ein später Doppelschlag von Fiorentino und Ehlert die Entscheidung zugunsten der Gäste (90.+2, 90.+4). Vellmars Offensivfreude wurde am Ende durch haarsträubende Abwehrfehler zunichtegemacht. Erster Heimsieg

Der FSV Dörnberg setzte mit einem 3:1 gegen den favorisierten SV Flieden ein Ausrufezeichen und verbesserte sich auf neun Punkte. Nach frühem Rückstand durch Sippel (15.) drehte zunächst Max Scheuermann die Partie (40.), ehe Sandro Bätzing mit einem Doppelpack vor und nach der Pause (45., 90.+1) den Sieg perfekt machte. Besonders in der zweiten Halbzeit überzeugte die Heimelf mit Kampfgeist und stabiler Defensive. Mehr zum Spiel hier. Zuckerrübenstädter unaufhaltbar

Der TSV Wabern überrollte den SV Hofbieber mit 6:0 und rückte mit nun 13 Punkten in die obere Tabellenhälfte. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nachdem Wendel, Herpe (2), Rohde, Jäger und Müller binnen 36 Minuten getroffen hatten. Die Gäste blieben chancenlos und Wabern bleibt das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor. Hin und her