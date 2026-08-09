Uphuser Achterpack in Spiel eins nach Trainerwechsel

– Foto: Lennart Blömer

Unter der Woche trennte sich der TB Uphusen überraschend von Trainer Paulo Pereira, der erst im Sommer engagiert wurde. Auf dem Spielfeld unterstrich er seine Ambitionen in der Bezirksliga Lüneburg III beim völlig überforderten Aufsteiger TSV Dörverden und fuhr einen Kantersieg ein.

Von Beginn an entwickelte sich eine einseitige Begegnung. Die Gäste übernahmen direkt die Kontrolle über das Geschehen. Daniel Throl vergab noch die erste Möglichkeit legte aber nach rund einer Viertelstunde überlegt quer für den mitgelaufenen Mohamed Fofana, der mühelos zum 0:1 einschob. Keine 240 Sekunden später legte Fofana infolge einer Flanke von Jannik Tölle aus abseitsverdächtiger Position nach. Der TBU bestrafte auch in der Folge die vielen Dörverdener Fehler konsequent. Der Aufsteiger fand kaum in die Zweikämpfe, verteidigte oftmals körperlos. So auch beim 0:3, als Jannick Tannert nach Hereingabe von Yvon Kouonga Tondji vollkommen unbedrängt vollendete. Ein weiterer Ballverlust im Spielaufbau brachte das 0:4 durch Daniel Throl. Danach zeichnete sich der bemitleidenswerte TSV-Keeper Paul Gansbergen mehrfach aus, war aber bei einem Kopfball von Lewin Pano, der mithilfe des Innenpfostens im Netz landete machtlos - 0:5 (45.).

Im zweiten Abschnitt hielt der TB Uphusen zunächst das Tempo hoch. In der 56. Minute komplettierte er das halbe Dutzend. Fofana sowie der spielfreudige Justin Fronia setzte Throl in Szene, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Für Fofana wäre noch der ein oder andere Treffer mehr möglich gewesen, doch er vergab mehrfach aus vielversprechenden Positionen. Throl - mit 23 Treffern bester Schütze der Vorsaison - verabschiedete sich frühzeitig, wie der ein oder andere Leistungsträger. Dafür trugen sich in der Endphase mit Faruk Celik per Strafstoß sowie Emir Celik, der die Kugel unter die Latte hämmerte, noch zwei Joker in die Torschützenliste ein und stellten das 0:8-Endresultat her.

Der TB Uphusen grüßt nach dem Kantersieg von der Tabellenspitze, wird sich aber in einer Woche gegen den FC Verden 04 II - das Pokalduell ging mit 1:2 verloren - einer wesentlich anspruchsvolleren Aufgabe stellen müssen. Für den im wahrsten Sinne des Wortes chancenlosen TSV Dörverden geht es parallel beim TSV Fischerhude-Quelkhorn weiter.