Uphusen verspielt sicher geglaubten Sieg Lindwedel-Hope krönt Aufholjagd in der Nachspielzeit

Den besseren Start erwischten allerdings die Hausherren. Nach einer knappen Viertelstunde traf Max Dirani zum 1:0. Die Uphuser Antwort erfolgte nahezu umgehend. Der über weite Strecken der Saison verletzungsbedingt fehlende Philipp Rockahr erzielte den Ausgleich - gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel gewann der TBU zunehmend die Oberhand. Der zum Wiederanpfiff eingewechselte Awrdekhlan Kheder netzte zum 1:2 ein (59.). Rund eine Viertelstunde später legte Rockahr das 1:3 nach. Damit war die Begegnung allerdings noch nicht gelaufen, denn Engin Kiy brachte in Minute 82 die Hoffnung auf Seiten von Lindwedel-Hope zurück. Der SV setzte nach und kam in der Nachspielzeit durch Daniel Kutsche zum umjubelten 3:3-Endstand.

Noch am 1. Spieltag hatte in diesem Duell der TB Uphusen mit 4:0 die Nase vorn. Mittlerweile liegt er sieben Punkte hinter dem SV Lindwedel-Hope, der sich längst in der Landesliga akklimatisiert hat. Am Wochenende geht es beim VfL Güldenstern Stade, während der TBU mit Rot-Weiss Cuxhaven einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf erwartet.

