Uphusen unterliegt zwei Bremen-Ligisten

Rund 14,5 Stunden nach Beendigung des ersten Test gastierte der TV Eiche Horn, letztjähriger Bremen-Liga-Fünfter und nur zwei Zähler hinter Brinkum eintrudelnd, am Arenkamp. Dieser gab von Beginn an den Ton an. Torjäger Ole Böttcher traf doppelt. Auch der Anschluss durch Daniel Janke noch vor der Pause brachte kaum Spannung. Denn Essien Jones stellte in Minute 63 den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Der herausragende Böttcher stellte in der Folge mit zwei weiteren Treffern den 1:5-Endstand her.