– Foto: Steffi Rathje

Uphusen überwintert als Spitzenreiter TBU schafft früh klare Verhältnisse Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TB Uphusen Sottrum

Der TV Sottrum fügte dem TB Uphusen die bisher einzige Niederlage zu. Im Rückspiel auf Kunstrasen in Achim hatte er jedoch wenig entgegenzusetzen. Schon nach 26 Minuten war die Partie gelaufen.

Der schon in den vergangenen Wochen bestens aufgelegte TBU begann sehr druckvoll. Schon nach acht Minuten erzielte Daniel Throl per Foulelfmeter das 1:0. Anschließend ging es weiter vor allem in eine Richtung. Justin Fronia sowie Emir Celik erhöhten schnell auf 3:0. So konnten es die spielstarken Gastgeber nach nicht einmal einer halben Stunde lockerer angehen lassen. Dennoch gerieten sie kaum in Gefahr. In der Schlussphase stellte Patrick Hirsch den 4:0-Endstand her.