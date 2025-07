Uphusen sichert sich Duell mit Rotenburg

Am Dienstagabend wurde die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal abgeschlossen. Der TB Uphusen gastierte beim Ligakonkurrenten FC Worpswede und setzte sich in einer hart umkämpften Begegnung knapp durch.

Dabei gab der ehemalige Landesligist, der nach dem Abstieg den Kader auf einigen Positionen veränderte, in der Anfangsphase eindeutig den Ton an. So lag er schon nach 23 Minuten mit zwei Toren vorne. Benjamin Ciosanski mit einem wunderbar über die Mauer gezirkelten Freistoß sowie Neuzugang Muhammed Kaya waren erfolgreich. Doch schon kurz darauf verkürzte Issa Traore auf 1:2. Anschließend kam Worpswede stärker auf, gestaltete die Begegnung zunehmend offener. Am Spielstand änderte sich im zweiten Abschnitt jedoch nichts mehr.