Uphusen schnuppert am Sieg bei Bremen-Liga-Topteam TBU verspielt zweifache Führung

Auf der Bezirkssportanlage in Gröpelingen entwickelte sich eine muntere Begegnung, in der der TBU, anders als noch bei der 2:4-Niederlage in der Neustadt, von Beginn an viele Akzente setzte. In der 40. Minute traf Ouly Maghoui zum 0:1. Doch noch kurz vor dem Pausenpfiff glich Anil Morkan für den Bremen-Liga-Fünften aus.

Nach dem Seitenwechsel suchten die Mannen vom Arenkamp weiter den Weg nach vorne. Jonathan Bondombe-Simba netzte nach 56 Minuten zur neuerlichen Führung ein - 1:2. Allerdings brachten die Uphuser den Vorsprung nicht über die Ziellinie. Der frisch eingewechselte Yasin Chaaban besorgte den 2:2-Endstand (68.).

Der TB Uphusen legte in Vergleich zu den vorherigen Auftritten eine Leistungssteigerung hin. Daran soll im letzten Test beim SC Vahr Blockdiek angeknüpft werden, bevor zum Landesliga-Auftakt das schwierige Auswärtsspiel beim TuS Harsefeld ansteht.

