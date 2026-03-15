Uphusen kehrt in die Erfolgsspur zurück

– Foto: Birte Meyer

Der TB Uphusen startete mit zwei Niederlagen ins neue Kalenderjahr. Das schwierige Heimspiel gegen die SG Unterstedt, die sich erneut als unbequemer Gegner erwies, entschied er allerdings letztlich glatt für sich.

Noch in der Vorwoche siegten die Gäste in Hülsen mit 2:0. Auf dem Kunstrasenplatz in Achim setzten sie ebenfalls offensive Akzente. Den ersten Treffer des Nachmittages erzielte aber Patrick Hirsch, der kurz nach dem Seitenwechsel den TBU in Führung brachte (49.). Die SGU - im Hinspiel trotz 1:4-Rückstand noch ein Remis erzielend - zeigte sich unbeeindruckt und gestaltete die Partie in der Folge weiter offen. Für Klarheit sorgte schließlich Jannik Tölle, der in der 84. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit stellte der sehr gut aufgelegte Hirsch sogar noch das 3:0 nach.