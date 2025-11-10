Uphusen glänzt im Kreisduell

Von Anfang an entwickelte sich eine einseitige Begegnung. Es spielten ausschließlich die Gäste. Nach 17 Minuten erzielte Tonny Munezero das 0:1. Darüber hinaus leistete der sich tapfer wehrende, aber chancenlose MTV gütige Mithilfe. Maik Stöver traf zum 0:2 ins eigenen Tor (29.). Kurz vor der Pause erhöhte TBU-Kapitän Daniel Throl per Strafstoß auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Bild auf dem Spielfeld. Eröffnet wurde der zweite Durchgang durch Munezero - 0:4 (49.). Danach war Tetje Dziubinski an der Reihe, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte. Zwischenzeitlich traf auch noch Justin Fronia, sodass es am Ende 0:7 stand.