Uphusen glänzt im Kreisduell

Der TB Uphusen rollt aktuell durch die Bezirksliga Lüneburg III. Mit dem MTV Riede erwies sich auch das nächste Kellerkind als nicht konkurrenzfähiger Gegner.
Von Anfang an entwickelte sich eine einseitige Begegnung. Es spielten ausschließlich die Gäste. Nach 17 Minuten erzielte Tonny Munezero das 0:1. Darüber hinaus leistete der sich tapfer wehrende, aber chancenlose MTV gütige Mithilfe. Maik Stöver traf zum 0:2 ins eigenen Tor (29.). Kurz vor der Pause erhöhte TBU-Kapitän Daniel Throl per Strafstoß auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Bild auf dem Spielfeld. Eröffnet wurde der zweite Durchgang durch Munezero - 0:4 (49.). Danach war Tetje Dziubinski an der Reihe, der ebenfalls einen Doppelpack schnürte. Zwischenzeitlich traf auch noch Justin Fronia, sodass es am Ende 0:7 stand.
Der MTV Riede erlitt daher die nächste deutliche Niederlage, darf sich am Samstag aber wieder wesentlich mehr Chancen auf Zählbares ausrechnen. Denn die TuSG Ritterhude liegt tabellarisch schon eher in Reichweite. Uphusen, das auf ein Torverhältnis von 26:0 aus den letzten fünf Partien blickt, verweilt weiter auf Rang drei. Der Abstand zur Spitze beträgt vor dem Heimspiel gegen Anderlingen drei Zähler.