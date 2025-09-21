Uphusen erneut in Torlaune

Nach schwierigem Saisonstart findet der TB Uphusen allmählich in die Spur. Im Heimspiel gegen die TuSG Ritterhude unterstrich er, welche Qualität im Kader steckt und fuhr einen deutlichen Sieg ein.

Nach kurzer Anlaufzeit hatte der TBU, der in der Vorwoche nach spektakulärem Spielverlauf mit 6:2 bei Spitzenreiter Hülsen gewann, das Geschehen unter Kontrolle. Als wegweisend erwies sich das 1:0 - gleichbedeutend mit dem sechsten Saisontor von Tetje Dziubinski. Noch vor der Pause ließ Patrick Hirsch das 2:0 folgen. Nach dem Seitenwechsel ging es weiter in eine Richtung. Die Folge waren weitere Treffer durch Daniel Janke, den eingewechselten Benjamin Ciosanski sowie Daniel Throl, sodass am Ende ein klarer 5:0-Erfolg zu Buche stand.