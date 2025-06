Upfer Buam schenken Coach einen Punkt

Zum Abschied von Trainer Martin Buch beschenkte ihn sein Team mit einem Teilerfolg. Nach einer kampfbetonten Partie hieß es 1:1 (0:1)-Unentschieden beim SV Hohenfurch.

Die Upfer Buam beenden die Saison damit auf dem vierten Platz, für Hohenfurch geht’s dagegen in die Saisonverlängerung. Neben dem TSV Oberalting, den beiden Zweitvertretungen des TSV 1882 Landsberg und des TSV Gilching II muss der SV Hohenfurch in die Abstiegsrelegation. Der MTV Dießen und der FC Weil steigen in die Kreisklasse ab.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich Buch zufrieden. „Das war ein würdiger Abschied.“ Auch, weil sein Team seinem Heimatklub FC Eichenau Schützenhilfe im Fernduell um den Klassenerhalt leistete. Nico Schönfelder schoss die Hausherren nach 35 Minuten vom Elferpunkt in Führung. In der zweiten Spielhälfte haderten die Unterpfaffenhofener zunächst mit Schiedsrichter Florian Bauer (Weilheim), der dem SCU zwei reguläre Treffer von Kapitän Nick Kapfer und Julian Bergen zurückpfiff. Mit dem Ausgleichstreffer von Leon Mörtlbauer hatte dann auch Bauer Einverständnis.

In der kommenden Saison übernimmt der unter Buch als Co-Trainer agierende Andreas Zorn die Geschicke. Buch selbst sagte über seine Zukunft: „Lasst Euch überraschen.“