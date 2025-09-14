Upfer Buam melden sich mit einem Kantersieg wieder zurück

Der SC Unterpfaffenhofen ist in der Erfolgsspur zurück. Dem bisherigen Spitzenreiter SV Fuchstal verpassten die Upfer Buambeim 5:1 eine Abreibung.

Germering - Mit einem fulminanten 5:1 (3:0)-Kantersieg gegen den SV Fuchstal ist der SC Unterpfaffenhofen in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In einem fast schon ungleichen Duell waren die als Spitzenreiter angereisten Füchse zu keiner Zeit ein ernst zu nehmender Gegner. In der Tabelle zogen die Upfer Buam mit dem SV Fuchstal gleich. Neuer Spitzenreiter ist der SC Weßling nach dem Sieg gegen Aich.

Trotz des Erfolgs bremst Cheftrainer Andreas Zorn die Euphorie. „Wir setzen uns nicht die Heldenkrone auf.“ Der Sieg gehe auch in der Höhe in Ordnung. Vor dem Spiel hatte er die zuletzt eher mäßige Chancenverwertung seines Teams angeprangert. Wobei: Auch gegen Fuchstal ließ die SCU-Offensive einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Zumindest die ersten beiden Torschüsse wurden direkt versenkt. Kevin Jurinek eröffnete nach fünf Minuten den Torreigen, Sturmpartner Khareem Zelmat legte eine Minute später das 2:0 nach.

Fuchstal schafft nur ein Tor

In der Folge hatten die Hausherren alles im Griff, ließen aber auch einiges zu. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Johannes Nakamura erhöhte Marcus Lehenmeier auf 3:0. Als Khareem Zelmat unmittelbar nach Wiederbeginn auf 4:0 stellte, war die Moral der Gäste gebrochen. Den Fuchstalern gelang zwar durch Noah Tasler der Anschlusstreffer (53.), die Hausherren hatten jedoch alles unter Kontrolle. In der Schlussminute machte Konrad Wanderer den Deckel drauf.