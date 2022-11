Upfer Buam im Flow: "Wir könnten noch ein, zwei Spiele dranhängen" SCUG verlässt die direkten Abstiegsränge

Germering – Die Mannschaft von Trainer Franco Simon konnte mit dem zweiten Sieg in Folge auf den Relegationsplatz vorrücken. „Man spürt, dass wir jetzt einen gewissen Flow haben“, meint der Cheftrainer des SCU versöhnlich. „Wir sind jetzt wieder mehr Spieler, sind auf dem Platz stabiler und könnten eigentlich noch ein, zwei Spiele dranhängen bevor wir in die Winterpause gehen.“

Mit dem weiteren Erfolg haben die Upfer Buam den Anschluss zu einem der sicheren Plätze nicht abreißen lassen. „Der Sieg heute war verdient“, resümierte Simon. „Wir besaßen die größeren Spielanteile. Natürlich hat uns dabei der Platzverweis der Neuhaderner nach 35 Minuten in die Karten gespielt.“ Nach einem Zweikampf im Mittelfeld stürzten Stefan Stojancevic und der Neuhaderner Daniel Egwi, der im Fallen den SCU-Kicker in den Unterleib trat. Das ahndete der Referee als Tätlichkeit. Aus der Überzahl habe man aber kein Kapital schlagen können, berichtete Simon. „Neuhadern verstand es, sich in die Halbzeit zu retten.“