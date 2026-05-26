Upfer Buam bleiben im Rennen um die Aufstiegs-Relegation Kreisliga von Dieter Metzler · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) im Spiel gegen den FC Aich (in Blau). – Foto: Carmen Voxbrunner

Die Upfer Buam hoffen weiter auf den Aufstieg. Dank eines 2:0 bei Oberweikertshofens Reserve ist die Relegation möglich. Dem SC droht der Abstieg.

Dank eines 2:0-Auswärtssiegs bei Oberweikertshofens Reserve wahrte der SC Unterpfaffenhofen die Chance, am letzten Spieltag mit einem Heimsieg über den TSV Oberalting die Aufstiegs-Relation klar zu machen. Die Elf von Weikertshofens scheidendem Trainer Daniel Stapfer muss dagegen in Deisenhofen gewinnen, um nicht in die Abstiegs-Relegation abzurutschen. „Bei einer Niederlage sind wir von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen in Maisach und Türkenfeld abhängig“, so Stapfer. So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen II SC Unterpfaffenhofen-Germering SC U-pfaffen 0 2 Abpfiff Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Unterpfaffenhofen hielt der SCO II lange Zeit die Begegnung offen. „Wir hätten zur Pause sogar mit 2:0 führen können“, so Stapfer. Zum einen scheiterte Jakob Kuhbandner aus zehn Metern am SCU-Schlussmann Florian Böhme, zum anderen parierte Böhme auch einen Schuss von Lucas Wizani. „Da hätten sich die Upfer Buam nicht beklagen können, wenn sie mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen wären.“