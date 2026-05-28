Updates von zahlreichen Trainerbänken

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion
🎖️ Bewerten Sie uns auf Google
📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp
Das Gerücht hielt sich bereits eine Weile, mittlerweile wurde es auch bestätigt: Jérémy Deichelbohrer verlässt die Badestädter trotz historischer erster Qualifikation für den Europapokal und wechselt zu Ligakonkurrent Una Strassen.
Beim hauptstädtischen Fusionsverein ist seit einer Weile bekannt, das Sébastien Grandjean nicht Cheftrainer der BGL-Ligue-Mannschaft des Vereins bleibt. Über einen möglichen Nachfolger wurde bislang noch nichts bekannt.
Nach der gescheiterten Rettungsmission wird Fahrudin „Faz“ Kuduzovic BGL-Ligue-Absteiger FC Rodange 91 nicht erhalten bleiben. Auch hier gibt es noch keine Informationen zu einem Nachfolger.
Etzella Ettelbrück gab dieser Tage trotz Aufstiegs in die BGL Ligue die Trennung von Cheftrainer Aurélien Terrier bekannt. Wer ihn ersetzen wird, soll demnächst veröffentlicht werden.
Steve Birtz wird zur kommenden Saison neuer Trainer des aus der 1.Division abgestiegenen FC Jeunesse Junglinster. Er wird dabei von Gilbert Gitzinger assistiert werden. Sie folgen auf Sandro Dias, der dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben wird.
Am Donnerstag spielt Tricolore Gasperich in der Relegation um den Aufstieg in die 1.Division. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie wird der aktuelle Co-Trainer Jaouad Roukiba Guy Koob zur kommenden Spielzeit als Cheftrainer der 1.Herren ablösen, dies teilte der Verein FuPa gegenüber vor einer Woche mit.
Drittdivisionär Luna Oberkorn wird nicht gemeinsam mit Tony Lopes in die neue Saison gehen. Am Dienstag gab man bekannt, dass man Fabio Iannelli aus Küntzig zu sich lotsen konnte.