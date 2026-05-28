Updates von zahlreichen Trainerbänken Zusammenfassung etlicher Entscheidungen aus den vergangenen Tagen von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Fabio Iannelli wechselt als neuer Trainer von Küntzig zu Luna Oberkorn – Foto: Luna Oberkorn

Mondorf/Strassen Das Gerücht hielt sich bereits eine Weile, mittlerweile wurde es auch bestätigt: Jérémy Deichelbohrer verlässt die Badestädter trotz historischer erster Qualifikation für den Europapokal und wechselt zu Ligakonkurrent Una Strassen. Racing Union Luxemburg Beim hauptstädtischen Fusionsverein ist seit einer Weile bekannt, das Sébastien Grandjean nicht Cheftrainer der BGL-Ligue-Mannschaft des Vereins bleibt. Über einen möglichen Nachfolger wurde bislang noch nichts bekannt.

Rodange Nach der gescheiterten Rettungsmission wird Fahrudin „Faz“ Kuduzovic BGL-Ligue-Absteiger FC Rodange 91 nicht erhalten bleiben. Auch hier gibt es noch keine Informationen zu einem Nachfolger. Etzella Etzella Ettelbrück gab dieser Tage trotz Aufstiegs in die BGL Ligue die Trennung von Cheftrainer Aurélien Terrier bekannt. Wer ihn ersetzen wird, soll demnächst veröffentlicht werden.