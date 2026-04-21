🖤❤️ Update zur Personalie Deldar Ilias

Zur bereits veröffentlichten Personalie Deldar Ilias gibt es beim FC Victoria Pier-Schophoven eine Änderung.
Deldar hat sich trotz seiner Zusage dazu entschieden, künftig für eine andere Mannschaft zu spielen und wird damit nicht Teil des Kaders für die Saison 2026/2027 sein. Für den Verein bedeutet das eine Anpassung in der laufenden Kaderplanung.
Der FC Victoria Pier-Schophoven nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis und richtet den Blick weiter nach vorne. Die Planungen für die neue Saison laufen unverändert weiter.
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