 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

🖤❤️ Update zur Personalie Anthony Eisold

von Hagen Freialdenhoven · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

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Schophoven

Der FC Victoria Pier-Schophoven informiert darüber, dass Anthony Eisold in der kommenden Saison nun doch nicht für die Schwarz-Roten auflaufen wird.

Trotz einer zuvor gegebenen Zusage hat sich Anthony kurzfristig anders entschieden und wird sich einem anderen Verein anschließen. Für uns ist nicht allein die Entscheidung enttäuschend, sondern vor allem der fehlende persönliche Austausch in dieser Situation. Verlässlichkeit und offene Kommunikation sind Werte, auf die wir beim Neuaufbau großen Wert legen.

Sportlich ist der FC Victoria Pier-Schophoven für die kommende Saison bereits gut aufgestellt. Die Mannschaft steht, die Qualität im Kader ist vorhanden und der Blick richtet sich weiter auf die anstehenden Aufgaben.

Trotz der Umstände wünschen wir Anthony für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.

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