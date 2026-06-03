🖤❤️ Update zur Personalie Anthony Eisold

Der FC Victoria Pier-Schophoven informiert darüber, dass Anthony Eisold in der kommenden Saison nun doch nicht für die Schwarz-Roten auflaufen wird.

Trotz einer zuvor gegebenen Zusage hat sich Anthony kurzfristig anders entschieden und wird sich einem anderen Verein anschließen. Für uns ist nicht allein die Entscheidung enttäuschend, sondern vor allem der fehlende persönliche Austausch in dieser Situation. Verlässlichkeit und offene Kommunikation sind Werte, auf die wir beim Neuaufbau großen Wert legen.



