Update Winter-Transfers: Die Wechsel der Landesliga 2 im Überblick Welche Klubs der Landesliga Staffel 2 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red · Heute, 07:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kleinjung, Schall-Langfort, Sc

Die Winterpause gibt den Vereinen der Landesliga Staffel 2 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 02. Februar 2026 – 06:00 Uhr

BC Viktoria Glesch-Paffendorf

Trainer: Marc Diamante

Zugänge: Mohsine El Haji (CD Madridejas), Magloire Mbiyavanga (Rückkehr), Kai Kunkel (Rhenania Girbelsrath), Toshiki Otsuki (FC Pesch)

Abgänge: Jacob Elliott (Siegburger SV 04)



DJK Rasensport Brand

Trainer: Daniel Formberg

Zugänge: Mika Frenzen (Eintracht Verlautenheide), Jerome Janßen (vereinslos), Andrii Marchenko (SV Kurdistan Düren)

Abgänge: Maurice Von Berg (SV St. Jöris), Nick Voß (SV Eilendorf II), Jan Herrmann (Umzug), Arnel Lengo (pausiert), Dominik Hock (Alemannia Aachen II)





Eintracht Verlautenheide

Trainer: Dennis Buchholz

Zugänge: Marlon Kluth (Viktoria Arnoldsweiler), Niclas Hommelsheim (SV Alemannia Mariadorf)

Abgänge: Justin Müller (TuS Langerwehe), Til Pütz (DJK FV Haaren), Mika Frenzen (DJK Rasensport Brand), Paul Filatov (Sportfreunde Düren), Hakim Aikar (Germania Teveren)



FC Hürth

Trainer: Nico Beck

Zugänge: Stefan Fiegen (SV Eintracht Hohkeppel II zg.)

Abgänge: Niklas Miszkiewicz (SV Rhenania Bessenich 1928), Luca-Noel Kalinic (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Noah Neuhaus (FC Hürth II)



Germania Lich-Steinstraß

Trainer: Michael Hermanns

Zugänge: keine

Abgänge: Christoph Nickel (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach)



Germania Teveren

Trainer: Sebastian Wirtz

Zugänge: Tarik Kabalakli (VfL Vichttal II), Elvis Gojak (SV Alemannia Mariadorf), André Pang (SV Alemannia Mariadorf), Hakim Aikar (Eintracht Verlautenheide), Lucas De Brito (Sportfreunde Uevekoven)

Abgänge: Tobias Wilhelm (FC Dynamo Erkelenz), Kevin Rubaszewski (VfL Jüchen-Garzweiler), Luis Damian Seferens (SV Breberen), Fynn Ellermann (Viktoria Arnoldsweiler), Bastian Wendrich (TuS Rheinland Dremmen), Yasin Taha Kalyoncuoglu (SG Türkischer SV Düren)



SC Fliesteden 1931

Trainer: Helge Hohl (für Ioannis Masmanidis)

Zugänge: Alex Taach (SG Finnentrop/Bamenohl)

Abgänge: Osman Nuri Calcali (SpVg Frechen 20 III), Ioannis Masmanidis (Rücktritt), Michael Iskenderoglu (Taxofit Fußballschule), Maik Engelhardt (Rücktritt)



Sportfreunde Uevekoven

Trainer: Daniel Marschalk

Zugänge: Bovin Nseka Massakidi (zuletzt SV Eilendorf U19), Sinan Kapar (SC Erkelenz)

Abgänge: Stefan Küppers (Spielverein Klinkum), Mika Florian Johnen (SC Wegberg), Hasan Al-Shammari (unbekannt), Lucas De Brito (Germania Teveren)



SV Breinig

Trainer: Dirk Ruhrig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Eilendorf

Trainer: Jasmin Muhovic

Zugänge: keine

Abgänge: Zissis Balatsouras (TuS Chlodwig Zülpich 1896)



SV Helpenstein

Trainer: Dominik Hahn

Zugänge: Hasan-Emre Tikil (SV Eilendorf), Fauzani Issa Issaka (TVD Velbert zg.), Mohamed Mankou (Vereinslos), Olaf Piatek (Polonia Warschau U19 (Polen)), Joyeux Badiata (SV Lürrip zg.)

Abgänge: Maxim Vogel (Unbekannt), Hendrik Höfels (FC Wegberg-Beeck), Jiyan Alessio Karakis (VfB 03 Hilden), Fynn Henrik Müller (1. FC Grevenbroich-Süd)



SV Kurdistan Düren

Trainer: Siyar Tan

Zugänge: keine

Abgänge: Yevhenii Bohdan (TSV Solingen), Andrii Marchenko (DJK Rasensport Brand)



TuS Chlodwig Zülpich 1896

Trainer: David Sasse

Zugänge: Gustavo Von Aschwege (SC Fortuna Köln II), Nico Wirtz (JSG Erft 01 Euskirchen), Zissis Balatsouras (SV Eilendorf)

Abgänge: Mika Jensen (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Julian Peter Becker (Pause), Prince Yoka (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Manuel Macherey (SV Rhenania Bessenich 1928), Julian Eversheim (TuS Langerwehe)



Union Schafhausen

Trainer: Jörg Halfenberg

Zugänge: keine

Abgänge: Florent Sylaj (SC Rheinbach), Betim Sylaj (SC Rheinbach), Endi Azemi (Germania Hilfarth II)



Viktoria Arnoldsweiler

Trainer: Stephan Langen

Zugänge: Tim Pieck (Viktoria Birkesdorf), Fynn Ellermann (Germania Teveren), Hussain Alawie (Viktoria Birkesdorf), Sean Beez (SC Ederen), Liviu-Daniel Nenciu (aus Rumänien), Lionel Shei Kengwa (SC Kreuzau)

Abgänge: Daniel Mayola (Horremer SV 1919), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide), Amsal Kartalovic (SC Kreuzau)