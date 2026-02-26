Update: Windens Gastspiel fällt wieder aus, Wenau gegen Burgwart

Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Marian Stanienda

Vor dem 17. Spieltag der Kreisliga A Düren stehen noch zwei Nachholspiele an: Tabellenführer VfVuJ Winden muss zum Schlusslicht Rhenania Lohn und könnte am Donnerstag schon acht Punkte Vorsprung auf den FC Düren 77 haben. Außerdem gastiert Germania Burgwart bei Jugendsport Wenau. Am Freitag steigt unter anderem das Topspiel zwischen Borussia Freialdenhoven und dem FC Golzheim.

UPDATE: Das Gastspiel von Tabellenführer Winden in Lohn wurde abgesagt.

