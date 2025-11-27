UPDATE: Wie erwartet: Partie Hankofen vs. Eichstätt abgesagt

"Es ist derzeit eine Mischung aus Schneematsch und Matsch. Und wenn man sich die Wettervorhersage ansieht, dann ist klar, dass es sehr schwierig wird mit einer Austragung", meint Hankofens Cheftrainer Tobias Beck, der diese Woche ob der winterlichen Bedingungen ordentlich improvisieren musste: "Ein normaler Trainingsbetrieb war nicht möglich. Wir haben uns beim Cageball (Kleinfeldformat in der Halle auf Kunstrasen, Anm.d.Red.) fitgehalten, zusätzlich ist noch eine Einheit auf einem Kunstrasenplatz geplant." Die könnte übrigens seit Neuestem auch in Straubing stattfinden, das künstliche Geläuf am Peterswöhrd ist endlich bespielbar.

In der Regionalliga Bayern steht für die SpVgg Hankofen-Hailing das letzte Spiel vor der Winterpause an. Die "Dorfbuam" empfangen am Samstag um 14 Uhr den VfB Eichstätt am Reißinger Bach. Ob die abschließende Partie aber tatsächlich stattfinden kann, ist mehr als ungewiss. Nach dem Frost vom vergangenen Wochenende und den Niederschlägen zu Beginn der Woche ist der Platz im Maierhofer Bau-Stadion in keinem guten Zustand.

Ob nun gespielt werden kann oder nicht, die Entwicklung kann die SpVgg Hankofen ein wenig gelassener verfolgen nach dem so eminent wichtigen Auswärtssieg zuletzt in Aschaffenburg. Eine zehn Spiele lang andauernde Durststrecke ging damit endlich zu Ende. "Die letzten Wochen waren sehr schwer für uns alle", gesteht Beck, " umso größer war die Erleichterung. Man hat es an unserem ausgelassenen Jubel nach Schlusspfiff gesehen, dass da ordentlich Druck abgefallen ist. Ich muss meine Mannschaft loben, die in einer ganz heiklen Situation wieder mal ihren Charakter gezeigt hat. Die Jungs geben nie auf, und wenn`s hart auf hart kommt, dann sind sie zur Stelle. Freilich sind wir tabellarisch nicht da, wo wir sein möchten. Aber mit dem Sieg im Rücken in dem so wichtigen Spiel sieht die Welt schon wieder ein wenig freundlicher aus." Jetzt würde die SpVgg gerne gegen Eichstätt nachlegen, um mit dem so wichtigen guten Gefühl in Winterpause gehen zu können - die Betonung liegt allerdings auf würde. "Sollte das Spiel stattfinden können, dann wird sich auf tiefem Boden schnell ein absolutes Kampfspiel entwickeln, das über die Leidenschaft entschieden wird", prognostiziert Beck.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Baran Berk musste in Aschaffenburg kurzfristig wegen einer schmerzhaften Nagelbettentzündung passen, sollte aber an diesem Wochenende wieder einsatzbereit sein. Jonas Hoffmann wird nicht mit dabei sein, ebenso wie die langzeitverletzten Korbinian Stütz, Samuel Pex und David Löffler.