Update: Weiterer Abgang bei der SpVg Schonnebeck

Die SpVg Schonnebeck hat ihren Kader für die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein verkleinert, denn gleich drei Akteure haben das Team von Dirk Tönnies verlassen. Henri Kvesa kommt allerdings wieder. Update: Auch Luca Pinke geht.
Talent Kvesa, der in der vergangenen Saison in der U19-Niederrheinliga auf sich aufmerksam gemacht hat, wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zur SG Essen-Schönebeck in die Landesliga. Nach drei Joker-Einsätzen in der Oberliga soll er bei der SGS den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.
Mittelfeldspieler Leon Bachmann verlässt die "Schwalben" bereits zum zweiten Mal. Nach seiner Jugend Bundesliga-Zeit bei RW Oberhausen kam er 2020 nach Schonnebeck, ging aber zeitig wieder zum TVD Velbert und dann in die Oberliga Westfalen zur SpVgg Erkenschwick. Der 24-Jährige wird fortan ebenfalls in der Landesliga spielen und für den 1. FC Wülfrath auflaufen. "Leon wird uns in Sachen Balance - Stabilität zwischen Offensive und Defensive enorm weiterhelfen. Ich freue mich sehr, dass es nun endlich geklappt hat ihn zukünftig im FCW-Trikot zu sehen", teilt Wülfrath-Coach Joscha Weber bei der Vorstellung mit.
Thorben Kern wechselt nach Vertragsauflösung zum ETB Schwarz-Weiß Essen und wird auf Schonnebeck demnächst als Gegner treffen. Der Innenverteidiger, der der Krayer Jugend entsprang, lief insgesamt 117-mal für Schonnebeck auf, in der laufenden Spielzeit waren es allerdings nur sieben Spiele.
„Ich war mit meiner sportlichen Situation in Schonnebeck unzufrieden. Wir haben uns dann zusammengesetzt und einvernehmlich den Vertrag in der Winterpause aufgelöst. Es haben danach Gespräche mit dem ETB stattgefunden, und wir haben jetzt zeitnah alles eingetütet. Ich möchte mich am Uhlenkrug schnell eingewöhnen und hoffe, dass ich jetzt wieder mehr Spielzeiten bekomme und der Mannschaft mit meiner Qualität weiterhelfen kann. Mit dem Team möchte ich möglichst viele Siege feiern, Spaß haben und das ausgegebene Saisonziel erreichen“, sagt Kern über seinem Wechsel zum ETB.
Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, freut sich über den Winterneuzugang: „Mit Thorben Kern haben wir einen waschechten Essener Jungen zum Uhlenkrug lotsen können, der hervorragend zu unserer Ausrichtung passt - sportlich ambitioniert, hohe Identifikation und charakterlich 1A! Er wird hoffentlich dazu beitragen können, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte durch höhere Stabilität sammeln werden.“
Wie Schonnebeck am Donnerstag mitteilt, verlässt auch Pinke das Schwalbenest. Der 21-Jährige spielte vor seinem U19-Wechsel für den FC Kray und Schalke 04, wurde im Anschluss 62-mal entweder im Mittelfeld oder als Linksverteidiger in der Oberliga eingesetzt.
Christian Leben, der sportliche Leiter, hat sich in den Vereinsmedien ausführlich zum Abgang geäußert: „Luca hat den Weg aus unserer eigenen U19 in die erste Mannschaft erfolgreich gemeistert und war über dreieinhalb Jahre ein fester Bestandteil unseres Vereins. In dieser Zeit hat er sowohl sportlich als auch menschlich wertvolle Impulse gesetzt, wofür wir ihm unseren ausdrücklichen Dank aussprechen. Trotz einer Startelf-Quote von 65 Prozent in der Hinrunde hat Luca über einen längeren Zeitraum einen latent unzufriedenen Eindruck erweckt. Daher haben wir noch vor der Winterpause das Gespräch gesucht, um gemeinsam Klarheit zu schaffen. Für uns ist es von großer Bedeutung, dass sich jeder Spieler in seiner Rolle wohlfühlt und sich mit unserem gemeinsamen Weg identifizieren kann. Im Anschluss an dieses offene und konstruktive Gespräch äußerte Luca den Wunsch, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Diesen Schritt respektieren wir und haben in enger Abstimmung mit ihm und seinem neuen Verein eine einvernehmliche Lösung gefunden. Wir danken Luca für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“
