Update: Weiterer Abgang bei der SpVg Schonnebeck

Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, freut sich über den Winterneuzugang: „Mit Thorben Kern haben wir einen waschechten Essener Jungen zum Uhlenkrug lotsen können, der hervorragend zu unserer Ausrichtung passt - sportlich ambitioniert, hohe Identifikation und charakterlich 1A! Er wird hoffentlich dazu beitragen können, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte durch höhere Stabilität sammeln werden.“

UPDATE: Eigengewächs Pinke geht ebenfalls

Wie Schonnebeck am Donnerstag mitteilt, verlässt auch Pinke das Schwalbenest. Der 21-Jährige spielte vor seinem U19-Wechsel für den FC Kray und Schalke 04, wurde im Anschluss 62-mal entweder im Mittelfeld oder als Linksverteidiger in der Oberliga eingesetzt.

Christian Leben, der sportliche Leiter, hat sich in den Vereinsmedien ausführlich zum Abgang geäußert: „Luca hat den Weg aus unserer eigenen U19 in die erste Mannschaft erfolgreich gemeistert und war über dreieinhalb Jahre ein fester Bestandteil unseres Vereins. In dieser Zeit hat er sowohl sportlich als auch menschlich wertvolle Impulse gesetzt, wofür wir ihm unseren ausdrücklichen Dank aussprechen. Trotz einer Startelf-Quote von 65 Prozent in der Hinrunde hat Luca über einen längeren Zeitraum einen latent unzufriedenen Eindruck erweckt. Daher haben wir noch vor der Winterpause das Gespräch gesucht, um gemeinsam Klarheit zu schaffen. Für uns ist es von großer Bedeutung, dass sich jeder Spieler in seiner Rolle wohlfühlt und sich mit unserem gemeinsamen Weg identifizieren kann. Im Anschluss an dieses offene und konstruktive Gespräch äußerte Luca den Wunsch, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Diesen Schritt respektieren wir und haben in enger Abstimmung mit ihm und seinem neuen Verein eine einvernehmliche Lösung gefunden. Wir danken Luca für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“