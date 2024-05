Update: Weitere vier Spielabbrüche: Was ist passiert?

Kreisliga B3 Enz/Murr

Die Begegnung zwischen dem GSV Pleidelsheim III und dem TV Aldingen II wurde abgebrochen. Der Fußballbezirk Enz/Murr hat dazu bereits nähere Infos veröffentlicht: "In der 88ten Minute konnte ein Gästespieler seine Unzufriedenheit mit einer Entscheidung nicht anders ausdrücken, rannte dem Schiedsrichter hinterher und stieß ihn zu Boden. Unzufriedenheit darf sich nicht in einer Gewalthandlung äußern, aber der Spieler hat seinem Team einen Bärendienst erwiesen, aus dem 2:2 wird nun sicherlich ein 0:3." Das Sportgericht wird mit Sicherheit aktiv werden.

---

Kreisliga B3 Alb

Ebenfalls wurde die Partie zwischen dem Anadolu SV Reutlingen II und dem TSV Eningen II nicht zu Ende gespielt. Dazu teilt der TSV Eningen auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Abgebrochen in der Nachspielzeit beim Stand von 3:3. Den genauen Grund wissen wir nicht, anscheinend aber auf Grund eines Zuschauers der Heimmannschaft, der immer wieder rein geschrieen und den Schiri bedroht hat." Beide Vereine werden nun wie auch der Schiedsrichter ihre Stellungnahmen abgeben. Danach wird das Sportgericht entscheiden.

Update: Anadolu SV Reutlingen II teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Das ist eine gute Frage, denn keiner kann sie so richtig beantworten. Gerne aber ein Erklärungsversuch unsererseits... Es begann damit, dass der Schiedsrichter schon bei Ankunft unseren 70 jährigen Betreuer unfreundlich behandelt, in dem er ihm die Quittung nicht anvertrauen will und es sehr unfreundlich kommuniziert. Während des Spiels sehr parteiisch agiert, in dem er eine Abseitsentscheidung (mindestens 3 Meter) nicht ahndet, einen klaren Elfmeter verweigert und unseren Spielern unzählige Karten verteilt.... Als dann ein Zuschauer irgendwann seinen Unmut bekundet, unterbricht er das Spiel in der 93. Minute beim Stand von 3:3. Wir haben den Zuschauer direkt vom Platz verwiesen und er verließ sich auch unverzüglich den Platz, scheinbar für ihn nicht genug und er bricht ab. Das obwohl zu keinem Zeitpunkt auf oder neben dem Platz irgend eine Auseinandersetzung oder Gefahr bestand. Für den Gegner und für uns in keiner Weise nachvollziehbar, aber von Anfang bis Ende alles andere als gutmütig von dem Schiedsrichter. Das war der Ablauf in aller Kürze. Auf dem selben Platz mit selbiger Kulisse spielte auch unsere Erste und es lief (wie immer) alles friedlich und reibungslos."

---

Kreisliga B9 Enz/Murr

Das Spiel zwischen dem FV Sönmez Spor Bietigheim und SV Walheim wurde nicht ordnungsgemäß beendet. Der SV Walheim schreibt auf FuPa-Anfrage: "Das Spiel wurde ca. in der 70. Spielminute auf Wunsch des Trainers der Heimmannschaft abgebrochen. Davor kam es zur Rangelei innerhalb der Heimmannschaft." Auch hier wird bestimmt das Sportgericht aktiv werden.

---

Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald

Bei der Partie zwischen der SG Vöhringen und dem SV Mittelzal-Obertal war ebenfalls vorzeitig Schluss.

Update: Auf FuPa-Anfrage teilt die SG Vöhringen mit: "Nach dem späten 1:1-Ausgleichstreffer in der 92. Minute gab es Provokationen und im Anschluss Beleidigungen von Heimfans in Richtung eines Gästespielers. Diese hat der Schiedsrichter allerdings auf sich bezogen und daraufhin in der 94. Minute abgebrochen."

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________