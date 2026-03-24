Update wegen Verletzung in Wannsee - Diagnose ist da

Köpenicker FC Bank mit Coach Marco Hamann – Foto: Arlinghaus

Überschattet wird der der Spieltag der Landesliga Staffel 2 von einer schweren Verletzung eines Köpenicker FC Spielers beim 6:1 in Wannsee (siehe Spielbericht unten mit Diagnose). Spitzenreiter BFC Meteor lässt Punkte liegen in Biesdorf, während SSC Teutonia 99 und Köpenicker FC ihre Ambitionen unterstreichen. Im Mittelfeld bleibt es eng, und im Abstiegskampf sendet vor allem Liria ein wichtiges Lebenszeichen.

Köpenicker FC feiert einen klaren Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten FV Wannsee und bleibt oben dran. Roman Ilinseer bringt die Gäste früh in Führung, danach schnürt Dennis Bohnsack einen Dreierpack. Auch Felix Hartmann und Tobias Brandt tragen sich in die Torschützenliste ein. Wannsee gelingt durch Benjamin Göhre nur noch Ergebniskosmetik. Überschattet wird das Spiel von einer schweren Verletzung des Köpenicker Spielers Nicholas Tauschwitz. Nach einem Sturz kugelt sich der Mittelfeldspieler den Ellenbogen aus und wird mit Verdacht auf eine Fraktur ins Krankenhaus gebracht. Der Bruch hat sich zum Glück nicht bestätigt (KFC Trainer Marco Hamann gegenüber FuPa Berlin). Das Spiel wird für zehn Minuten unterbrochen.

Krankenwageneinsatz in Wannsee wegen einer Verletzung – Foto: Frank Arlinghaus

Tabellenführer BFC Meteor kommt bei Fortuna Biesdorf II nicht über ein torloses Remis hinaus, behauptet aber dennoch die Spitze. In einer umkämpften Partie fehlen auf beiden Seiten die klaren Chancen, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden bleibt.

Eintracht Mahlsdorf II überrascht mit einem deutlichen Heimsieg gegen Stern Marienfelde und rückt ins gesicherte Mittelfeld vor. Nach torloser erster Hälfte sorgt Reto Reichenberger für die Führung, anschließend erhöhen Abdallah Shehadah und Arijan Emini. Stern bleibt offensiv blass und verliert weiter an Boden im Aufstiegsrennen.

VfB Hermsdorf fährt bei Internationale II einen wichtigen Auswärtssieg ein und hält Anschluss an die oberen Plätze. Daniel Zelei bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung, danach sorgt Jan Oberstein mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. Jeremy Schneider setzt den Schlusspunkt. Internationale trifft durch Yasin Kouanda, kann das Spiel aber nicht offen halten.

SSC Teutonia 99 wird seiner Favoritenrolle bei SF Kladow gerecht und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Meteor. Jannik Stenzel eröffnet früh, Marvin Kubens und Robin Stenzel erhöhen noch vor der Pause deutlich. Später sorgt Phelan Ackerschewski für die Entscheidung. Kladow gelingt durch Leonard Schrader nur der zwischenzeitliche Anschluss.

FC Liria landet einen wichtigen Auswärtssieg bei Viktoria Berlin U23 und schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung. Mario Kurti bringt die Gäste per Doppelpack in Führung, auch Dawoud Al Dawoud und Durim Elezi treffen noch vor der Pause. Im zweiten Abschnitt macht Samsi Diallo alles klar. Viktoria verkürzt durch Jeremy Herrmann und Joshua Isaias Almedom, bleibt aber chancenlos.

Türkiyemspor Berlin 1978 dreht ein wildes Spiel gegen Schlusslicht Union 06 und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Koray Aktas sorgt zunächst für den Anschluss, nach der Pause gleichen Erkut Ergiligür und Benedikt Sulemana die Partie komplett. Union startet stark mit zwei Treffern von Jannik Heeland, bricht danach aber ein.