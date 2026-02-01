Update: Wann spielen die Bezirksligen in Württemberg wieder?

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fabian Enzensperger

Die Zeit ohne Fußball neigt sich dem Ende entgegen und langsam beginnen die ersten Testspiele. Die Rückkehr in den Spielbetrieb ist nicht mehr lange hin. FuPa wirft daher den Blick auf die nächsten Spiele in den württembergischen Ligen.

Regionalliga Südwest

Nächstes Spiel: 21. Februar

Oberliga Baden-Württemberg

Nächstes Spiel: 14. Februar

Verbandsliga Württemberg

Nächstes Spiel: 21. Februar

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Nächstes Spiel: 6. März

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Nächstes Spiel: 28. Februar

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Nächstes Spiel: 21. Februar

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Nächstes Spiel: 21. Februar

Bezirksliga Alb

Nächstes Spiel: 1. März

Bezirksliga Bodensee

Nächstes Spiel: 21. Februar

Bezirksliga Donau/Iller

Nächstes Spiel: 8. März

Bezirksliga Enz/Murr

Nächstes Spiel: 1. Februar

Bezirksliga Franken

Nächstes Spiel: 22. Februar

Bezirksliga Neckar/Fils

Nächstes Spiel: 22. Februar

Bezirksliga Nordschwarzwald

Nächstes Spiel: 8. März

Bezirksliga Oberschwaben

Nächstes Spiel: 1. März

Bezirksliga Ostwürttemberg

Nächstes Spiel: 1. März

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Nächstes Spiel: 22. Februar

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Nächstes Spiel: 22. Februar

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Nächstes Spiel: 22. Februar

