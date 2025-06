Update - Verbandsliga Württemberg 2025/2026: Welche Teams sind dabei?

In der Verbandsliga Württemberg ist die Saison beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aussieht.

Aufsteiger und Absteiger in der Verbandsliga Württemberg

Türkspor Neckarsulm ist Meister und somit Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg. Der FC Holzhausen hat sich die Vizemeisterschaft gesichert, aber in den Aufstiegsspielen den Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg verpasst.