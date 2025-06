Update - Verbandsliga, Landesliga der Frauen: So läuft die Relegation

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Frauen-Verbandsliga und den beiden Staffel der Frauen-Landesliga.