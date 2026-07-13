 2026-07-13T06:53:08.767Z

Allgemeines

Update - Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kim Müller

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Verbandsliga MV
Malchower SV
Neubranden.
FC Schönberg
MSV Pampow

Bei den Vereinen aus der Verbandsliga stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Verbandsliga

1. FC Neubrandenburg 04
Trainer: Daniel Nawotke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Doberaner FC
Trainer: Max Prust
Zugänge: keine
Abgänge: Christian Ebert (), Max Prust ()

FC Förderkader Rene Schneider
Trainer: Marcel Jankowski
Zugänge: keine
Abgänge: Erik Ahrens (F.C. Hansa Rostock II)

FC Schönberg 95
Trainer: Norbert Somodi
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Queckenstedt (SV Frisia 03 Risum-Lindholm), Niklas Baeskow (1. FC Phönix Lübeck)

FSV Bentwisch
Trainer: Anton Müller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Kühlungsborn
Trainer: Robert Franke
Zugänge: Herman Schwarz (F.C. Hansa Rostock II), Caden Weber (Hansa Rostock), Ahmed Sahwil (SG Dynamo Schwerin)
Abgänge: Garry Emmanuel Onyejelem (Bremer SV)

Greifswalder FC II
Trainer: Peter Mihajlovic
Zugänge: Silvio Termini ()
Abgänge: keine

Malchower SV 90
Trainer: Sven Lange
Zugänge: keine
Abgänge: keine

MSV Pampow
Trainer: Peter Waack, Ricardo Hagedorn
Zugänge: Mario Schilling (SG Dynamo Schwerin), Johannes Gofskie (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Friedrich Schebela (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Marc Thore Schulz (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Milad Barati (FC Mecklenburg Schwerin), Julius Falow (FC Mecklenburg Schwerin), Tyler Fischer (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Hugo Rotzoll (FC Mecklenburg Schwerin), Alessandro Schnell (FC Mecklenburg Schwerin II), Lisa Tinat (SFV Holthusen)
Abgänge: Mathias Reis (Unbekannt), Ronny Losereit (Unbekannt), Andrey Minchev (Unbekannt), Philipp Haupt (Büchen/Siebeneichener SV), Dominic Schnabl (Unbekannt), Justin Werder (Unbekannt), Kevin Hey (Unbekannt), Christoph Hasselmann (SFV Holthusen)

Penzliner SV
Trainer: Alexander Migeod
Zugänge: keine
Abgänge: Jonas Muschke (Sport-Club Eilbek)

Rostocker FC
Trainer: Tobias Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Dynamo Schwerin
Trainer: Philip Sibrins
Zugänge: Justin Borchardt (Einheit Grevesmühlen)
Abgänge: Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (BSG Chemie Leipzig), Mario Schilling (MSV Pampow), Jano Klempkow (F.C. Hansa Rostock II), Nico Edling (SG Dynamo Schwerin / Nachwuchs), Ahmed Sahwil (FSV Kühlungsborn), Luca David Bergtholdt (SV Eichede), Mahdi Mohammadi (TuS Makkabi Berlin)

SV Hafen Rostock 1961
Trainer: Enrico Neitzel
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Schelling (TSV Moischt)

SV Pastow
Trainer: Heiner Bittorf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Warnemünde
Trainer: Martin Schröder
Zugänge: Arne Biederstädt (TSV 1860 Stralsund)
Abgänge: keine

VfL Bergen 94
Trainer: Martin Handschug
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.

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