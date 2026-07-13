Update - Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FSV BentwischTrainer: Anton MüllerZugänge: keineAbgänge: keineFSV KühlungsbornTrainer: Robert FrankeZugänge: Herman Schwarz (F.C. Hansa Rostock II), Caden Weber (Hansa Rostock), Ahmed Sahwil (SG Dynamo Schwerin)Abgänge: Garry Emmanuel Onyejelem (Bremer SV)Greifswalder FC IITrainer: Peter MihajlovicZugänge: Silvio Termini ()Abgänge: keineMalchower SV 90Trainer: Sven LangeZugänge: keineAbgänge: keineMSV PampowTrainer: Peter Waack, Ricardo HagedornZugänge: Mario Schilling (SG Dynamo Schwerin), Johannes Gofskie (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Friedrich Schebela (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Marc Thore Schulz (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Milad Barati (FC Mecklenburg Schwerin), Julius Falow (FC Mecklenburg Schwerin), Tyler Fischer (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Hugo Rotzoll (FC Mecklenburg Schwerin), Alessandro Schnell (FC Mecklenburg Schwerin II), Lisa Tinat (SFV Holthusen)Abgänge: Mathias Reis (Unbekannt), Ronny Losereit (Unbekannt), Andrey Minchev (Unbekannt), Philipp Haupt (Büchen/Siebeneichener SV), Dominic Schnabl (Unbekannt), Justin Werder (Unbekannt), Kevin Hey (Unbekannt), Christoph Hasselmann (SFV Holthusen)Penzliner SVTrainer: Alexander MigeodZugänge: keineAbgänge: Jonas Muschke (Sport-Club Eilbek)Rostocker FCTrainer: Tobias SchulzZugänge: keineAbgänge: keineSG Dynamo SchwerinTrainer: Philip SibrinsZugänge: Justin Borchardt (Einheit Grevesmühlen)Abgänge: Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (BSG Chemie Leipzig), Mario Schilling (MSV Pampow), Jano Klempkow (F.C. Hansa Rostock II), Nico Edling (SG Dynamo Schwerin / Nachwuchs), Ahmed Sahwil (FSV Kühlungsborn), Luca David Bergtholdt (SV Eichede), Mahdi Mohammadi (TuS Makkabi Berlin)SV Hafen Rostock 1961Trainer: Enrico NeitzelZugänge: keineAbgänge: Lukas Schelling (TSV Moischt)SV PastowTrainer: Heiner BittorfZugänge: keineAbgänge: keineSV WarnemündeTrainer: Martin SchröderZugänge: Arne Biederstädt (TSV 1860 Stralsund)Abgänge: keineVfL Bergen 94Trainer: Martin HandschugZugänge: keineAbgänge: keine

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