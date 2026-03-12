Update - Ungeschlagen! Das sind die Teams aus Brandenburg

In Brandenburg gibt es einige Teams, die bisher aus jedem Spiel Punkte mitgenommen haben. In dieser Liste sind alle Herren-Mannschaften von der Brandenburgliga bis zur Kreisklasse und alle Frauen-Teams von der Landesliga bis zur Kreisliga aufgelistet, die noch kein Spiel diese Saison verloren haben. Mannschaften, die bisher noch kein Spiel bestritten haben, wurden nicht einbezogen. Hinter dem jeweiligen Namen des Teams steht die Anzahl der Siege-Unentschieden-Niederlagen.
Herren
2. Platz 1. Kreisklasse Staffel A Dahme/Fläming: Schulzendorf II 7-4-0
1. Platz 1. Kreisklasse Staffel B Dahme/Fläming: Baruth 11-1-0
1. Platz 2. Kreisklasse A Havelland: Dallgow III 12-2-0
1. Platz 2. Kreisklasse B Havelland: Glindow 11-1-0
1. Platz 2. Kreisklasse C Havelland: FSV Babelsberg III 11-1-0
1. Platz Kreisoberliga Oberhavel/Barnim: FC Kremmen 15-1-0
1. Platz Kreisliga West Oberhavel/Barnim: Zehlendorf 13-1-0
1. Platz Kreisliga Ost Oberhavel/Barnim: FC Finowfurt 12-2-0
1. Platz 1. Kreisklasse B Uckermark: SV Schmölln 7-3-0
1.Platz 1. Kreisklasse Mitte Oberhavel/Barnim: BSV Schönow III 7-2-0
1. Platz 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim: Grüneberg II 11-0-0
1. Platz Kreisliga Süd Ostbrandenburg: Booßen 9-3-0
1. Platz Kreisklasse Nord Ostbrandenburg: Müncheberg II 7-2-0
1. Platz 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim: 1. FC Barnim 7-3-0
1. Platz Kreisklasse Süd Ostbrandenburg: Ziltendorf 12-1-0
1. Platz Kreisliga Ost Prignitz/Ruppin: Neustadt II 10-0-0
1. Platz Kreisliga West Prignitz/Ruppin: SV Demerthin 7-3-0
2. Platz Kreisliga West Prignitz/Ruppin: Putlitzer SV 7-2-0
1. Platz Kreisklasse 1 Prignitz/Ruppin: SpG Lenzen/Lanz 7-1-0
2. Platz Kreisklasse 1 Prignitz/Ruppin: Pankower SV II 6-2-0
1. Platz Südbrandenburgliga: TSG Lübbenau 11-1-0
1. Platz Kreisliga Ost Südbrandenburg: TSG Kostebrau 12-2-0
1. Platz 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg: SpG Wormlage/Altdöbern 9-1-0
2. Platz 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg: SG Kroppen 8-3-0
1. Platz 2. Kreisklasse West Südbrandenburg: Züllsdorf 7-0-0
1. Platz 2. Kreisklasse Süd Südbrandenburg: BW Sedlitz 6-0-0
Frauen:
1. Platz Landesliga Brandenburg: Brieselang 8-1-0
2. Platz Landesliga Brandenburg: FSV Babelsberg 7-2-0
1. Platz Landesklasse Brandenburg: MSV Zossen 5-1-0
2. Platz Landesklasse Brandenburg: FSV Union 4-3-0
1. Platz Kreisliga Dahme/Fläming: Heideseer SV 4-0-0
2. Platz Kreisliga Dahme/Fläming: SG Senzig 3-0-0
1. Platz Kreisliga Niederlausitz: SV Wacker 09 6-1-0
2. Platz Kreisliga Niederlausitz: Falkenberg 4-3-0
1. Platz Kreisliga Oberhavel/Barnim: Falkenthal 8-2-0
2. Platz Kreisliga Oberhavel/Barnim: Leegebruch 6-4-0
3. Platz Kreisliga Ostbrandenburg: SpG 1. FC Frankfurt/Wiesenau 5-2-0
3. Platz Kreisliga Prignitz/Ruppin: SpG Veritas/Prignitz II 4-0-0
1. Platz Kreisliga Südbrandenburg: SV Ortrand 5-1-0
2. Platz Kreisliga Südbrandenburg: Lubolz 4-2-0
1. Platz Kreisliga Uckermark: VfB Gramzow 5-0-0