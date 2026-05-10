Update - Übersicht über die Rückzüge in Württemberg

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Marcel Eichholz

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Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Württemberg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.

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Fehlende Rückzüge dürft ihr uns gerne an h.schmidt@fupa.net melden!

Männer Verbandsebene

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Bezirk Alb

Kreisliga A1: TSG Münsingen

Kreisliga B3: FC Reutlingen II, SV Rommelsbach II

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Bezirk Bodensee

Kreisliga B5: TSV Neukirch II

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Bezirk Donau/Iller

Kreisliga B3: TSV Senden

Kreisliga B4: PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm

Kreisliga B3 Reserve: FV Schnürpflingen II

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Bezirk Enz/Murr

Bezirksliga: AKV B.G. Ludwigsburg

Kreisliga A2: TSV Münchingen II

Kreisliga B1: TKSZ Ludwigsburg

Kreisliga B2: FC Marbach II, TuS Freiberg

Kreisliga B4: TSV Schafhausen, Spvgg Weil der Stadt II

Kreisliga B7: VfR Sersheim II

Kreisliga B8: SV Kaman Bönnigheim

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Bezirk Franken

Kreisliga B1: ASV Heilbronn II

Kreisliga B3: SGM SC Abstatt II/SC Ilsfeld II

Kreisliga B4: TSV Lehrensteinsfeld

Kreisliga B7: SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II

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Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga B1: TSV Lichtenwald II

Kreisliga B7: TSV Adelberg-Oberberken II

Kreisliga B9: ASV Spartania Eislingen II

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Bezirk Nordschwarzwald

Kreisliga B3: TSF Dornhan II

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Bezirk Oberschwaben

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Bezirk Ostwürttemberg

Bezirksliga: SV Neresheim

Kreisliga B2: TSV Leinzell, FSC Heidenheim

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Bezirk Rems/Murr/Hall

Kreisliga A2: VfL Winterbach II

Kreisliga A3: TSV Obersontheim II

Kreisliga B2: FC Viktoria Backnang II, TSV Schwaikheim II

Kreisliga B4: TSV Schlechtbach II

Kreisliga B6: TAHV Gaildorf, Spvgg Unterrot II

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Bezirk Schwarzwald-Zollern

Kreisliga A3: FV Fatihspor Spaichingen

Kreisliga B2: 1. FC Burladingen II

Kreisliga B4: FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga B1: SV Özvatan Stuttgart

Kreisliga B4: SG Untertürkheim II, SKG Botnang II

Kreisliga B5: SportKultur Stuttgart II, TSV Uhlbach II

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Frauen Verbandsebene

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A-Junioren

Regionenstaffel Nord 1: FSV Friedrichshaller SV

Regionenstaffel Mitte 1: JSG Hengstett

Regionenstaffel Mitte 2: FV 09 Nürtingen

Regionenstaffel Süd 2: SV Mahlstetten

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B-Junioren

Regionenstaffel Nord 1: TSV Crailsheim

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C-Junioren

Regionenstaffel Nord 1: TSV Pfedelbach, TSV Crailsheim

Regionenstaffel Nord 2: DJK Ludwigsburg

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Frauen Bezirksebene

Qualirunde 1 Stuttgart/Böblingen: SSV Zuffenhausen

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: SGM Tiefenbach/Satteldorf II

Bezirksliga Enz/Murr: TSV Heimerdingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SV Unterdigisheim II

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen: SG Bernhausen/Plattenhardt II

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B-Juniorinnen

Verbandsstaffel Nord: FC Welzheim

Verbandsstaffel Süd; SV Aufheim

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