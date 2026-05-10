Update - Übersicht über die Rückzüge in Württemberg

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Württemberg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.
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Kreisliga A1: TSG Münsingen
Kreisliga B3: FC Reutlingen II, SV Rommelsbach II
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Kreisliga B5: TSV Neukirch II
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Kreisliga B3: TSV Senden
Kreisliga B4: PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm
Kreisliga B3 Reserve: FV Schnürpflingen II
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Bezirksliga: AKV B.G. Ludwigsburg
Kreisliga A2: TSV Münchingen II
Kreisliga B1: TKSZ Ludwigsburg
Kreisliga B2: FC Marbach II, TuS Freiberg
Kreisliga B4: TSV Schafhausen, Spvgg Weil der Stadt II
Kreisliga B7: VfR Sersheim II
Kreisliga B8: SV Kaman Bönnigheim
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Kreisliga B1: ASV Heilbronn II
Kreisliga B3: SGM SC Abstatt II/SC Ilsfeld II
Kreisliga B4: TSV Lehrensteinsfeld
Kreisliga B7: SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim II
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Kreisliga B1: TSV Lichtenwald II
Kreisliga B7: TSV Adelberg-Oberberken II
Kreisliga B9: ASV Spartania Eislingen II
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Kreisliga B3: TSF Dornhan II
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Bezirksliga: SV Neresheim
Kreisliga B2: TSV Leinzell, FSC Heidenheim
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Kreisliga A2: VfL Winterbach II
Kreisliga A3: TSV Obersontheim II
Kreisliga B2: FC Viktoria Backnang II, TSV Schwaikheim II
Kreisliga B4: TSV Schlechtbach II
Kreisliga B6: TAHV Gaildorf, Spvgg Unterrot II
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Kreisliga A3: FV Fatihspor Spaichingen
Kreisliga B2: 1. FC Burladingen II
Kreisliga B4: FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II
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Kreisliga B1: SV Özvatan Stuttgart
Kreisliga B4: SG Untertürkheim II, SKG Botnang II
Kreisliga B5: SportKultur Stuttgart II, TSV Uhlbach II
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Regionenstaffel Nord 1: FSV Friedrichshaller SV
Regionenstaffel Mitte 1: JSG Hengstett
Regionenstaffel Mitte 2: FV 09 Nürtingen
Regionenstaffel Süd 2: SV Mahlstetten
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Regionenstaffel Nord 1: TSV Crailsheim
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Regionenstaffel Nord 1: TSV Pfedelbach, TSV Crailsheim
Regionenstaffel Nord 2: DJK Ludwigsburg
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Qualirunde 1 Stuttgart/Böblingen: SSV Zuffenhausen
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: SGM Tiefenbach/Satteldorf II
Bezirksliga Enz/Murr: TSV Heimerdingen
Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SV Unterdigisheim II
Kreisliga A Stuttgart/Böblingen: SG Bernhausen/Plattenhardt II
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Verbandsstaffel Nord: FC Welzheim
Verbandsstaffel Süd; SV Aufheim
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