Update - Übersicht über die Rückzüge in Württemberg

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Württemberg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Kreisliga B3: FC Reutlingen II
Kreisliga B3: TSV Senden
Kreisliga B4: PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm
Kreisliga B3 Reserve: FV Schnürpflingen II
Kreisliga B1: TKSZ Ludwigsburg
Kreisliga B2: FC Marbach II, TuS Freiberg
Kreisliga B4: TSV Schafhausen
Kreisliga B8: SV Kaman Bönnigheim
Kreisliga B1: ASV Heilbronn II
Kreisliga B3: SGM SC Abstatt II/SC Ilsfeld II
Kreisliga B3: TSF Dornhan II
Bezirksliga: SV Neresheim
Kreisliga B2: TSV Leinzell
Kreisliga A2: VfL Winterbach II
Kreisliga B2: FC Viktoria Backnang II
Kreisliga B4: SG Untertürkheim II
Regionenstaffel Nord 1: FSV Friedrichshaller SV
Regionenstaffel Mitte: FV 09 Nürtingen
Regionenstaffel Nord 1: TSV Pfedelbach
Qualirunde 1 Stuttgart/Böblingen: SSV Zuffenhausen
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: SGM Tiefenbach/Satteldorf II
Bezirksliga Enz/Murr: TSV Heimerdingen
Verbandsstaffel Nord: FC Welzheim
