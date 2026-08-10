Update - Übersicht über die Rückzüge in Württemberg

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– Foto: Marcel Eichholz

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Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Württemberg in einer Übersicht für die Saison 2026/2027 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.

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Fehlende Rückzüge dürft ihr uns gerne an h.schmidt@fupa.net melden!

Männer Verbandsebene

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Bezirk Alb

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Bezirk Bodensee

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Bezirk Donau/Iller

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Bezirk Enz/Murr

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Bezirk Franken

Kreisliga B2: SSV Klingenberg

Kreisliga Reserve, Staffel 2: GSV Eibensbach II

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Bezirk Neckar/Fils

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Bezirk Nordschwarzwald

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Bezirk Oberschwaben

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Bezirk Ostwürttemberg

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Bezirk Rems/Murr/Hall

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Bezirk Schwarzwald-Zollern

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

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Frauen Verbandsebene

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A-Junioren

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B-Junioren

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C-Junioren

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Frauen Bezirksebene

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B-Juniorinnen

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