Update - Übersicht über die Rückzüge in Württemberg

Zu einer Fußball-Saison gehören leider auch Rückzüge und Mannschaftsabmeldungen - die es in diesem Text für die Teams aus dem Bereich von FuPa Württemberg in einer Übersicht für die Saison 2025/2026 gibt. Die Rückzüge der Region updaten wir ständig.

Fehlende Rückzüge dürft ihr uns gerne an h.schmidt@fupa.net melden!

Männer Verbandsebene

Bezirk Alb

Bezirk Bodensee

Bezirk Donau/Iller

Kreisliga B3: TSV Senden

Kreisliga B4: PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm

Kreisliga B3 Reserve: FV Schnürpflingen II

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga B1: TKSZ Ludwigsburg

Kreisliga B4: TSV Schafhausen

Kreisliga B8: SV Kaman Bönnigheim

Bezirk Franken

Kreisliga B1: ASV Heilbronn II

Bezirk Neckar/Fils

Bezirk Nordschwarzwald

Bezirk Oberschwaben

Bezirk Ostwürttemberg

Bezirksliga: SV Neresheim

Kreisliga B2: TSV Leinzell

Bezirk Rems/Murr/Hall

Kreisliga A2: VfL Winterbach II

Kreisliga B2: FC Viktoria Backnang II

Bezirk Schwarzwald-Zollern

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga B4: SG Untertürkheim II

Frauen Verbandsebene

A-Junioren

Regionenstaffel Nord 1: FSV Friedrichshaller SV

B-Junioren

C-Junioren

Frauen Bezirksebene

Qualirunde 1 Stuttgart/Böblingen: SSV Zuffenhausen

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: SGM Tiefenbach/Satteldorf II

B-Juniorinnen

Verbandsstaffel Nord: FC Welzheim

