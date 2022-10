Update: Tumulte bei Neukirchen-Vluyn gegen GSV Moers Bezirksliga, Gruppe 4: Erst der Sonderbericht des Schiedsrichters wird wohl die Situation erhellen. Zudem gibt es auch ein Video.

Unschön wird es im Fußball immer dann, wenn das eigentliche sportliche Geschehen nach dem Abpfiff nicht im Mittelpunkt der Diskussionen steht. So war es auch am Sonntag beim Bezirksliga-Kreisderby zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem GSV Moers, das die Gäste mit 3:2 für sich entschieden und das zwischendurch unterbrochen war, weil Zuschauer offenbar Beteiligte der Bank des GSV Moers angegriffen hatten ( wir berichteten hier ).

Anzeige als Option

Welche sportrechtlichen Konsequenzen das nun genau für wen haben wird, dürfte nun das Sportgericht zu klären haben. Schiedsrichter Mirza Özkacar jedenfalls wurde von beiden Seiten ausdrücklich gelobt, wie die Rheinische Post in ihrer Dienstagsausgabe berichtet. Das ist schonmal recht ungewöhnlich, spricht natürlich für den umsichtigen Spielleiter. Beide Vereine wollen mit der Entstehung der Handgreiflichkeiten allerdings nicht wirklich etwas zu tun haben. So bekundet der FC Neukirchen-Vluyn in diesem Bericht einerseits, es seien Provokationen von der Bank des GSV Moers vorausgegangen. Zudem wird dort der Zweite Vorsitzende der Gastgeber, Marcus Remark, zitiert, der beteuert, dass die Zuschauer, die handgreiflich gegen die Bank des GSV geworden seien, dem Verein nicht zuzuordnen seien. "Ich kenne diese Personen nicht, kann aber ganz klar sagen, dass es zwischen ihnen und unserem Verein keinen Zusammenhang gibt. Sie sind auch keine Stammzuschauer bei unseren Spielen", wird er in der RP zitiert. Damit hätte sich die Situation anders abgespielt als vermeintlich beim Spiel am 30. September beim TSV Weeze, als der FC wegen unsportlichen Verhaltens von Gästefans, die dem FC klar zuzuordnen gewesen seien, zu einer Geldbuße verurteilt worden waren.