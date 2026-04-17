 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Update - Transferticker 2025/2026 auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern

Die ständig aktualisierte Übersicht der Wechsel.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga MV
Landesliga West MV
Landesklasse I MV
Landesklasse IV MV
Landesliga Ost MV

Das Transferkarussell dreht sich wieder kräftig. Spieler kommen, Spieler gehen, neue Trainer und aufsteigende Nachwuchshoffnungen wechseln den Verein. In unserem ständig aktualisierten Transferticker findest du die aktuellen auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern eingetragenen Wechsel der Region auf einem Blick!

Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebt Eurem Vereinsverwalter Bescheid, damit der Wechsel eingetragen werden kann. Wie man FuPa-Vereinsvereinsverwalter werden kann, wird hier beschrieben.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams auf Verbandsebene!

Du möchtest wissen, was sich bei den Teams auf Verbandsebene in Mecklenburg-Vorpommern tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams der Mecklenburger Seenplatte!

Bei den Fußballern aus dem Kreis Mecklenburger Seenplatte tut sich auch einiges. Mit einem Klick auf den Link, behälst Du den Überblick über die Transfers.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus Nordvorpommern-Rügen!

Im Fußballkreis Nordvorpommern-Rügen gibt es ebenfalls einige Transfers. Welche das genau sind, sind hier zu sehen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus Schwerin-Nordwestmecklenburg!

In Schwerin-Nordwestmecklenburg wird auch kräftig gewechselt. Alle Transfers in der Übersicht können hier angeschaut werden.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus Vorpommern-Greifswald!

Was sich im Fußballkreis Vorpommern-Greifswald in Sachen Transfers tut, ist hier aufgeführt.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus Warnow!

Die Wechsel im Fußballkreis Warnow gibt es hier in der Übersicht.

---

>>> Hier geht es zum Transferticker der Teams aus Westmecklenburg!

Du möchtest wissen, was sich bei den Teams aus Westmecklenburg tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.