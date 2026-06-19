 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Update - Trainerwechsel von der Regionalliga bis zur Bezirksliga

Es haben bei den Teams im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) einige Trainerwechsel stattgefunden - hier gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
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Kreisliga B II

Eine Fußball-Saison ohne Trainerwechsel gibt es in der Regel nicht. Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) hat es in der Saison 2025/2026 einige Neubesetzungen an der Seitenlinie gegeben. Hier gibt es die ständig aktualisierten Trainerwechsel von der Regionalliga bis zur Bezirksliga in der Übersicht.

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Die Trainerwechsel auf FuPa in der Übersicht

>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Regionalliga Südwest

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Oberliga Baden-Württemberg

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Verbandsliga Württemberg

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesliga Württemberg Staffel 1

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesliga Württemberg Staffel 2

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesliga Württemberg Staffel 3

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Landesliga Württemberg Staffel 4

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Alb

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Bodensee

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Donau/Iller

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Enz/Murr

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Franken

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Neckar/Fils

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Nordschwarzwald

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Oberschwaben

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Ostwürttemberg

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

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>>> Hier geht es zu den Trainerwechsel der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

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