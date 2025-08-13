Update - Trainerwechsel von der Regionalliga bis zur Bezirksliga

Eine Fußball-Saison ohne Trainerwechsel gibt es in der Regel nicht. Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) hat es in der Saison 2025/2026 einige Neubesetzungen an der Seitenlinie gegeben. Hier gibt es die ständig aktualisierten Trainerwechsel von der Regionalliga bis zur Bezirksliga in der Übersicht.