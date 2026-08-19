Update – Toto-Pokal Neumarkt/Jura: Das sind die Duelle im Achtelfinale

– Foto: Wolfgang Zink

Das Achtelfinale im Kreis Neumarkt/Jura ist ausgelost: Mit dem SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen steigen nun auch die Bezirksliga-Teams in den Wettbewerb ein. Als letztes Team qualifizierte sich die DJK 70 Weinsfeld für das Achtelfinale, wo der TV 21 Büchenbach wartet.

Die Sieger der 1. Hauptrunde qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das für den 26. August terminiert ist. Ab dieser Runde steigen auch die gemeldeten Bezirksligisten SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen in den Wettbewerb ein. Nach aktuellen Planungen soll es am 2. September mit dem Viertelfinale weitergehen, ehe das Halbfinale für Samstag, den 3. Oktober, vorgesehen ist. Das große Toto-Pokal-Finale ist schließlich für den 6. Mai 2027 angesetzt.

Um weite Fahrtstrecken zu vermeiden, können die Begegnungen bis zum Viertelfinale regional gesetzt werden. Spätestens ab dem Halbfinale werden die Paarungen dann frei ausgelost. Der klassenniedrigere Verein genießt dabei in allen Runden Heimrecht – bei klassengleichen Duellen bleibt die Partie so stehen, wie sie gelost wurde. Der Endspielort wird erst nach Feststehen der Finalpaarung bestimmt und kann beim klassenniedrigeren, beim klassenhöheren Klub oder auf neutralem Platz liegen.

Sportlich gilt ab der 1. Hauptrunde: Alle Partien werden bis zur Entscheidung gespielt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es keine Verlängerung, sondern es geht direkt ins Elfmeterschießen.

Im Vorjahr krönte sich der FC Wendelstein zum Pokalsieger und hat nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Unterreichenbach in der 1. Runde das große Los erwischt. Um 18:30 Uhr gastiert heute der TSV 1860 München beim Landesliga-Aufsteiger. (Hier geht's zu den Pokalsiegern der letzten zwölf Jahre im Kreispokal Neumarkt/Jura)

1. Runde

Di., 11.08.26 18:30 Uhr SV Unterferrieden - SV Pölling 3:4

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr 1. FC Schwand - TSV Katzwang 0:2

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Henger SV - SV Rednitzhembach 3:2

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FC Pleinfeld - TV 21 Büchenbach 1:4

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr TSG 1893 Ellingen - TSG 08 Roth 8:9

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SpVgg Eintracht Kattenhochstatt - FC Nagelberg 1:2

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr VfB Markt Mörnsheim - SSV Oberhochstatt 0:8

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK Untermässing - SC Pollanten 0:5

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK-SV Berg - BSC Woffenbach 3:1

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Rasch - TSV Winkelhaid 1:4

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - DJK Abenberg 1:3

Di., 18.08.26 18:30 Uhr DJK Weinsfeld - TV Eckersmühlen 2:1