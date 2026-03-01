Update - Stellungnahme des ETSV Hamburg zur Absage

"Leider müssen wir unser Spiel heute Abend wegen der Baustelle in unserer Straße und der eingerichteten Halteverbotszonen absagen. Wir kümmern uns um eine Neuansetzung und geben euch den neuen Termin so bald wie möglich bekannt", teilt der ESV Hamburg in den Sozialen Medien rund vier Stunden vor Anpfiff mit.

ETSV Hamburg und Vorwärts/Wacker bekommen nächstes Nachholspiel

Weil also die Sportanlage am Mittleren Landweg schwierig für Spieler, Staff, Funktionäre und Zuschauer zu erreichen wäre, hat das Bezirksamt die Sportanlage gesperrt. Beispielsweise hätte im Notfall ein Rettungswagen keine Chance gehabt, zum Platz zu kommen. Das dürfte vor allem mit Blick auf die Kurzfristigkeit ein Novum sein, außerdem hilft der Ausfall weder dem Spitzenreiter noch Vorwärts/Wacker. Gleich vier Spieltage der Oberliga Hamburg müssen nachgeholt werden, nachdem Schnee und Frost für eine Verschiebung des Restarts gesorgt hatten. Beide Klubs spielen außerdem im Verbandspokal.

Bitter außerdem: Der ETSV Hamburg kann vor dem Topspiel am Dienstag beim Eimsbütteler TV vom Konkurrenten überholt werden. Die Partie des ETV beim FC Süderelbe findet am Freitagabend nämlich um 19.30 Uhr statt – live im FuPa-Ticker; im Anschluss hat Eimsbüttel aber auch drei Partien mehr als der ETSV absolviert. Für Vorwärts/Wacker geht es ebenfalls am Dienstag daheim gegen den SC Victoria, der auch der Gegner im Pokalviertelfinale am 13. März ist, weiter.

Update: Stellungnahme des ETSV Hamburg

Der ETSV Hamburg hat sich noch am Freitagabend mit der folgenden Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt:

"Aufgrund der Bauarbeiten in unserer Straße, die am Montag beginnen, wurde unsere Zufahrt zur Sportanlage heute Mittag kurzfristig gesperrt. Dies war uns als Verein im Vorfeld nicht mitgeteilt worden.

Zudem war die Durchfahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte im Notfall nicht gewährleistet. Aus diesem Grund musste die gesamte Anlage vom Bezirksamt gesperrt werden.

Wir hätten das Spiel sehr gerne stattfinden lassen, aber unter diesen Umständen war dies leider nicht möglich.

Der Schiedsrichter sowie Vorwärts Wacker wurden von uns umgehend informiert.

Vielen Dank für euer Verständnis

ETSV HAMBURG"

Dem ETSV Hamburg waren entsprechend die Hände gebunden. Da die Sicherheit im Vordergrund steht, dazu zählt nun einmal auch der mögliche Einsatz von Rettungskräften, war die Absage alternativlos. Zumal die Anlage durch das Bezirksamt gesperrt wurde.