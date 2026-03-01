Update - Stellungnahme des ETSV Hamburg zur Absage

Der ETSV Hamburg und der SC Vorwärts/Wacker Billstedt wollten am Abend das Spieljahr der Oberliga Hamburg gemeinsam mit zwei weiteren Paarungen endlich eröffnen, schließlich hat die Witterung um eine Verzögerung von vier Wochen gesorgt. Doch plötzlich, vier Stunden vor dem Anpfiff, folgt die Absage der Paarung - und der Tabellenführer gibt einen kuriosen Grund für den Oberliga-Ausfall an.
UPDATE: Am Textende findet ihr die Stellungnahme des ETSV Hamburg zur Absage.
"Leider müssen wir unser Spiel heute Abend wegen der Baustelle in unserer Straße und der eingerichteten Halteverbotszonen absagen. Wir kümmern uns um eine Neuansetzung und geben euch den neuen Termin so bald wie möglich bekannt", teilt der ESV Hamburg in den Sozialen Medien rund vier Stunden vor Anpfiff mit.
Weil also die Sportanlage am Mittleren Landweg schwierig für Spieler, Staff, Funktionäre und Zuschauer zu erreichen wäre, hat das Bezirksamt die Sportanlage gesperrt. Beispielsweise hätte im Notfall ein Rettungswagen keine Chance gehabt, zum Platz zu kommen. Das dürfte vor allem mit Blick auf die Kurzfristigkeit ein Novum sein, außerdem hilft der Ausfall weder dem Spitzenreiter noch Vorwärts/Wacker. Gleich vier Spieltage der Oberliga Hamburg müssen nachgeholt werden, nachdem Schnee und Frost für eine Verschiebung des Restarts gesorgt hatten. Beide Klubs spielen außerdem im Verbandspokal.
Bitter außerdem: Der ETSV Hamburg kann vor dem Topspiel am Dienstag beim Eimsbütteler TV vom Konkurrenten überholt werden. Die Partie des ETV beim FC Süderelbe findet am Freitagabend nämlich um 19.30 Uhr statt – live im FuPa-Ticker; im Anschluss hat Eimsbüttel aber auch drei Partien mehr als der ETSV absolviert. Für Vorwärts/Wacker geht es ebenfalls am Dienstag daheim gegen den SC Victoria, der auch der Gegner im Pokalviertelfinale am 13. März ist, weiter.
Der ETSV Hamburg hat sich noch am Freitagabend mit der folgenden Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt:
"Aufgrund der Bauarbeiten in unserer Straße, die am Montag beginnen, wurde unsere Zufahrt zur Sportanlage heute Mittag kurzfristig gesperrt. Dies war uns als Verein im Vorfeld nicht mitgeteilt worden.
Zudem war die Durchfahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte im Notfall nicht gewährleistet. Aus diesem Grund musste die gesamte Anlage vom Bezirksamt gesperrt werden.
Wir hätten das Spiel sehr gerne stattfinden lassen, aber unter diesen Umständen war dies leider nicht möglich.
Der Schiedsrichter sowie Vorwärts Wacker wurden von uns umgehend informiert.
Vielen Dank für euer Verständnis
ETSV HAMBURG"
Dem ETSV Hamburg waren entsprechend die Hände gebunden. Da die Sicherheit im Vordergrund steht, dazu zählt nun einmal auch der mögliche Einsatz von Rettungskräften, war die Absage alternativlos. Zumal die Anlage durch das Bezirksamt gesperrt wurde.
24. Spieltag
Di., 03.03.26 19:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
Di., 03.03.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Di., 03.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - ETSV Hamburg
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FC Teutonia 05 Ottensen
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Türkiye Wilhelmsburg
Mi., 04.03.26 19:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 08
Do., 05.03.26 19:30 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
Mi., 06.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - SV Halstenbek-Rellingen
26. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma
So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg
So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen
So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV
