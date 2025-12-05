Update: Spiel in Rönnau ist abgesagt

Am Samstag (12:00 Uhr) sollte der SC Rönnau den Tabellenvierten SSC Hagen Ahrensburg empfangen. Die Partie wurde inzwischen abgesagt. Dauerregen und ein aufgeweichter Rasenplatz machen die Austragung unmöglich.

Trainer Jan Vogelsang beschreibt die Situation so: „Voraussichtlich fällt das Spiel aus aufgrund der Platzverhältnisse. Das entscheidet sich morgen oder Samstag. Es regnet die ganze Zeit und unser Platz kann das Wasser leider nicht ab.“

Sportlich erwartet er einen anspruchsvollen Gegner: „Wir erwarten einen technisch starken Gegner mit Hagen. Die stehen nicht unrecht oben, haben gute Fußballspieler und eine Mannschaft, die lange zusammen ist. Aber auch wir haben eine gute Mentalität und eine gute Mannschaft. Wir wollen nach vier nicht erfolgreichen Spielen in die Spur zurückkommen und müssen anfangen, Punkte zu holen.“

Vogelsang betont, worauf es ankommen wird: „Das geht über den Kampf, über den Einsatz jedes Einzelnen. Wir wollen Gras fressen, den Platz umpflügen und dann hoffentlich erfolgreich sein. Wir freuen uns auf Samstag – wenn es denn losgeht. Dann wird sich zeigen, wie erfolgreich das Ergebnis am Ende war.“

Auch Aydin Taneli, Trainer des SSC Hagen Ahrensburg, blickt optimistisch auf das mögliche letzte Spiel vor der Winterpause: „Wir gewinnen in der letzten Woche auswärts, die Jungs haben das super gemacht. Wir hatten keine großen Fehler im Spiel und haben geradlinig nach vorne gespielt. Das wollen wir weiterhin fokussieren: wenige Fehler machen und die Fehler des Gegners konsequenter ausnutzen.“

Über die Ausgangslage sagt Taneli: „Wir freuen uns, dass jetzt das letzte Spiel vor uns steht. Danach darf es für uns in die Winterpause gehen. Alles Weitere zeigt sich am Wochenende.“

Tabelle vor dem Nachholspiel