Update Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Mittelrheinliga

In der Mittelrheinliga gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 07. Juli 2026 – 14:00 Uhr
1. FC Düren
Trainer: Philipp Simon (neu, bisher Spieler)
Zugänge: Niklas Koppitz (FC Wegberg-Beeck), Peer Iven (Sportfreunde Düren), Janes Pollmann (VfL Vichttal), Tobias Kogel (Alemannia Aachen), Bobby Bossu (Unbekannt), Aaron Alexander Paul Vaitsaras (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Marcus Peters (FC Teutonia Weiden), Alexandru Engels (SG Türkischer SV Düren), Mizuki Kawamoto (1.FC Düren U19), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide)
Abgänge: Beykan Sengül (Ahrweiler BC 1920), Ali Alawie (Sportfreunde Düren), Raban Laux, Emeraude Kongolo, Yuri Backhaus (alle Unbekannt), Kenan Temür (FC Teutonia Weiden), Christenvie Diambu (SV Kurdistan Düren), Ren Enokida (VfL Vichttal), Imad Al Habaui (SV Breinig)
FC Hennef 05
Trainer: Nils Teixeira
Zugänge: Jul-Amin Bouakran (FC Hennef 05), Ricardo Schuh-Abranches, Ümit Kuzu (alle Ahrweiler BC 1920), Julius Hübgen (TuS Buisdorf), Linus Daus, Azem Memeti (alle SV Bergisch Gladbach 09), Monir Hassan (SSV Merten II), Ridouan Mohallik (SC Fortuna Köln III), Kaan Karaduman (1. FC Monheim II), Mate Tatishvili (FC Rot-Weiß Erfurt), Mesih Celik (Marokkanischer SV Bonn)
Abgänge: Luca Wilsing (Vereinslos), Leon Rosic, Levi Dang (alle Siegburger SV 04), Abdul-Wahid Bancé (SSV Merten), Kai Schusters (SV Eintracht Hohkeppel), Boran Yörük (Ratingen 04/19), Burak Mus, Oshomah Ichue, Daniel Sopo (alle FC Hürth), Deniz Gönen (TuS Mondorf 1920)
FC Hürth
Trainer: Nico Beck
Zugänge: Noah Neuhaus (FC Hürth II), Leandro Stollenwerk (Eintracht Verlautenheide), Gabriel Paczulla (FC Wegberg-Beeck), Burak Mus, Oshomah Ichue, Daniel Sopo (alle FC Hennef 05), Terence Okoeguale (San Diego State Aztecs), Christian Tittes (SC Fortuna Köln), Devin Avellino (Türkischer FC Köln 2001), David Etiosa Galonske (1. FC Monheim)
Abgänge: Paul Tiefenbach (GKSC Hürth), Stefan Fiegen (SC Fliesteden 1931), Felix-Benedict Neuhäuser (Sportfreunde Baumberg), Sebastian Papalia (ASC Akhtamar), Adilson Fortes (US Feulen)
FC Wegberg-Beeck
Trainer: Danny Fäuster (neu, vorher SV Brachelen)
Zugänge: Kevin Burg (alle SV Brachelen), Niklas Kampa (Germania Teveren), Andi Seferi (Union Schafhausen), Lukas Stradza (Viktoria Arnoldsweiler), Nico Czichi (Sportfreunde Uevekoven), Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven), Alessio Tafa (VfB Homberg), Timo Agaltsev, Oliver Ploch, Oleksandr Kuzub (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Argjend Pacolli (FC Teutonia Weiden), Tim Beckers (SV Eilendorf), Cem Dag (Sportfreunde Baumberg), Miguel Bügler (VfL Jüchen-Garzweiler), Yahia Selim, Salim Chekrouni (alle Alemannia Aachen U19)
Abgänge: Friedel Henßen, Nils Hühne, Edin Durakovic (alle SC Selfkant), Kai Bösing (FC Concordia Oidtweiler), Niklas Koppitz (1. FC Düren), Yannik Hasenbein (SSV Merten), David Arize (DSC Arminia Bielefeld II), Hirotaka Sugiura (Ahrweiler BC 1920), Luca Bini (VfL Vichttal), Peer Winkens (SC Union Nettetal), Marc Kleefisch (Germania Lich-Steinstraß), Gabriel Paczulla (FC Hürth), Justin Hoffmanns (KFC Uerdingen), Timo Braun (SC 08 Elsdorf)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Trainer: Christoph Gerlach
Zugänge: Andre Jung (Wahlscheider SV)
Abgänge: Lukas Struzyna (SSV Bornheim), Daniel Helmann (1. FC Spich)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
Trainer: Sascha Zinken
Zugänge: Mattis Häfner (SV Bergisch Gladbach 09), Ron Mika Becker (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Paolo Aurelio Piccinini (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: Karim Sharaf (Horremer SV), Paul Eliott Amice (SC Blau-Weiß 06 Köln)
SC Fortuna Köln II
Trainer: Iraklis Metaxas
Zugänge: Fynn Meurer (MSV Duisburg), Bruno Schmitt (FC Viktoria Köln), Wyn Sander Neumann, Niclas Nücken, Filip Jolic, Thierry Ombala Abessaouguie, Nils Gernhardt, Sydney Afamefuna, Ben Brauweiler, Joshua Quentin Sticker, Felix Bungart, Salim Qriqra (alle SC Fortuna Köln)
Abgänge: Amin Ayoola, Nahom Domnic (alle SV Schlebusch), Amadou-Sadio Camara (SpVg Porz), Salvatore Giambra (SV Eintracht Hohkeppel), Kiran Mauersberger (SC Rheinbach)
Siegburger SV 04
Trainer: Alexander Otto
Zugänge: Dov Baron, Leon Rosic, Levi Dang (alle FC Hennef 05), Nicolas Westerhoff (SSVg Velbert), Lennox Dittrich (TuS Mondorf 1920)
Abgänge: Alexander-Tackie Sai (SSV Merten), Enes Yilmaz (FC Cosmos), Burak Gürbüz (1. FC Spich), Tim Keil (SV Allner-Bödingen), Michael Vogel (TuS Mondorf 1920), Till Weingarten (KFC Uerdingen)
SpVg Frechen 20
Trainer: Patrick Friesdorf-Weber (neu, bisher Spieler)
Zugänge: Niklas Heidemann (SC Rheinbach), Marvin Mundil (SpVg Porz 1919)
Abgänge: Koray Kacinoglu (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Leon Ruhrig (Germania Lich-Steinstraß), Kai-Maxime Vranken (VfL Vichttal), Patrick Friesdorf-Weber (Karrieende), Joel Ilunga (SSV Merten)
SpVg Porz
Trainer: Jonas Wendt
Zugänge: Dieter Heiligers (FC Germania Köln-Mülheim), Fabian Kirst (1. FC Spich), Khalid Whitter, Ilias Khettabi (alle SC Fortuna Bonn), Nico Langwald (Gencler Birligi Bergisch Gladbach), Carl Michels (FC Pesch), Levent Salih Usta, Abiange Ilunga (alle 1. FC Düren), Marlon Müller (SV Eintracht Hohkeppel II), Amadou-Sadio Camara (SC Fortuna Köln II)
Abgänge: Fabian Cordes (SC Blau-Weiß 94 Papenburg), Etienne Kamm (FV Bonn-Endenich), Marciano Aziz (VfL Vichttal), Benjamin Winnersbach (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Dogukan Tasli (SC Borussia Köln-Kalk 05), Marvin Mundil (SpVg Frechen 20), Daniel Spiegel (SV Bergisch Gladbach 09), Markus Wollnik (1. FC Spich II), Baran Tatu (SC Köln-Mülheim-Nord 1919), Raphael-Jan Kaik (SC Rheinbach)
SSV Bornheim
Trainer: Andreas Biermann (neu, vorher Co-Trainer)
Zugänge: Maximilian Köps, Alejandro Sierra Galeas, Fahim Mede (alle SSV Bornheim II), Kai Nierada, Joshua Osawe, Amadou Keita, Mikheil Khutsishvili (alle SC Fortuna Bonn), Sebastian Pietrek (Bonner SC), Johannes Lemm (FC Hennef 05), Lukas Struzyna (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Richy Massek (1. FC Spich), Tim Stein (Sportfreunde Ippendorf)
Abgänge: Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld, Marius Jennes, Burak Aydin (alle SSV Merten), Stefano Alicata, Danny Simmo, Luis Rath (alle SV Rot-Weiß Merl), Paul Nerb (Auslandssemester), Kevin Biermann (Karriereende), Luca-Maximilian Reuschenbach (pausiert), Meik Tschaikowski (FV Bonn-Endenich), Younes Khabbach (Ahrweiler BC 1920)
SSV Merten
Trainer: Bünyamin Kilic
Zugänge: Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld, Marius Jennes, Burak Aydin (alle SSV Bornheim), Noah Can Kurmali, Carlos Moser Bravo (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Alexander-Tackie Sai (Siegburger SV 04), Yannik Hasenbein (FC Wegberg-Beeck), Noureddine Benidir (SSV Homburg-Nümbrecht), Ilias-Zion Sereke (FV Bonn-Endenich), Felix Erken (Bonner SC), Abdul-Wahid Bancé (FC Hennef 05), Joel Ilunga (SpVg Frechen 20), Matthias Joaquin Bravo Pinto (Everton de viña del mar), Enrique Pato Rivas (FC Viktoria Köln)
Abgänge: Eliot Albert (SV Bergisch Gladbach 09), Emirhan Özen, Sang-yoon Woo, Jerome Propheter (alle Ziel Unbekannt), Shahin Biniazz (Auslands Stipendium), Ricardo Retterath (Standby), Falk Bernard (Pause), Pascal Geisler (SC Rheinbach), Berat-Mehmet Kocatepe (Marokkanischer SV Bonn)
SV Eintracht Hohkeppel
Trainer: Giuseppe Brunetto
Zugänge: Kai Schusters (FC Hennef 05), Shion Ueno (TuS Erndtebrück), Vladislav Fadeev (1. FC Kaiserslautern II), Kilian Hornbruch (Rot Weiss Ahlen), Leo Kirnich, Lewin Murad, Kevin Marnu (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Salvatore Giambra (SC Fortuna Köln II)
Abgänge: Tarik Dogan (FV Bonn-Endenich), Jannis Hartmann (TuS Hornau), Jannes Hoffmann (SC Rheinbach), Ferhat Saglam (FC Ruggell), Denys Pinchuk (SV Bergisch Gladbach 09)
TuS Blau-Weiß Königsdorf
Trainer: Takahito Ohno
Zugänge: Vincent Tönnis (SC 08 Elsdorf), Felix Schaffner (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Samed Kovanci (SpVg Rheindörfer Köln-Nord)
Abgänge: Noah Can Kurmali, Carlos Moser Bravo (alle SSV Merten), Timo Agaltsev, Oliver Ploch, Oleksandr Kuzub (alle FC Wegberg-Beeck), Nico Wallraf (Pausiert), Leo Kirnich, Lewin Murad, Kevin Marnu (alle SV Eintracht Hohkeppel)
TuS Chlodwig Zülpich
Trainer: David Sasse
Zugänge: Aaron Mertens, Tobias Rick (alle JSG Erft 01 Euskirchen), Frederik Brück-Thies (Alemannia Aachen), Fabian Schmitz (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Patrick Pützer (SG Neffeltal), Kevin Kochems, Justus Kriese (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Yannick Frings, Luca Valentin Flatten (alle SV Kurdistan Düren), Nazar Mykhaylenko (Bonner SC)
Abgänge: Andreas Storb (Private Gründe), Lars Fröhling (SC Kreuzau), Julian Peter Becker (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Julian Riße (JSG Erft 01 Euskirchen), Constantin Pennartz (VfVuJ Winden)
VfL Vichttal
Trainer: Arandjel Avramovic
Zugänge: Meik Kühnel (FC Teutonia Weiden), Kai-Maxime Vranken (SpVg Frechen 20), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Marciano Aziz (SpVg Porz 1919), Luca Bini (FC Wegberg-Beeck), Leo Engels, Tetsuya Shiraishi (alle SV Breinig), Ren Enokida (1. FC Düren)
Abgänge: Jan Strauch (Viktoria Birkesdorf), Janes Pollmann (1. FC Düren), Mustapha Chahrour (Germania Lich-Steinstraß), Bismark Quayson, Furkan Türkmen (alle Unbekannt), Malte Roth, Jason Seke (alle VfL Vichttal II)