Update - So wird die Oberliga 2025/2026 aussehen

Die SG Sonnenhof Großaspach ist Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga Südwest. Der TSG Balingen hat sich die Vizemeisterschaft gesichert, das Team nimmt an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest teil. Alle Infos dazu gibt es hier.

In Sachen Abstieg ist fast alles geklärt. Nach derzeitigem Stand gibt es fünf Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg. Das kann sich aber eventuell noch ändern und hängt davon ab, ob die TSG Balingen noch in die Regionalliga aufsteigt. Der FC 08 Villingen und der 1. Göppinger SV kommen aus der Regionalliga herunter.

Sollte die TSG Balingen über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga schaffen, würde sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga um ein Team verringern. In diesem Fall dürfte sich der FV Ravensburg über den Klassenerhalt freuen. Das heißt: 4 oder 5 Absteiger sind aus der Oberliga möglich.

Drei Verbandsliga-Klubs steigen direkt auf

Alle drei Aufsteiger in die Oberliga stehen nun fest. In der Verbandsliga Württemberg ist Türkspor Neckarsulm der Meister geworden. In der Verbandsliga Baden wurde die U23 des Karlsruher SC der Meister. Den Titel in der Verbandsliga Südbaden hat sich der FC Denzlingen gesichert.

So laufen die Aufstiegsspiele um den vierten Aufstiegsplatz

Neben den drei Meistern der Verbandsliga Württemberg, Baden und Südbaden ermitteln die Vizemeister dieser drei Ligen in einer Aufstiegsrunde den vierten Aufsteiger. Der FC Holzhausen, der Türk. SV Singen und der 1. FC Bruchsal stehen dafür fest. Hier gibt es alle Infos zu den Aufstiegsspielen.

Das ist die Oberliga Baden-Württemberg 2025/26 nach aktuellem Stand

So sieht die Oberliga Baden-Württemberg nach derzeitigem Stand aus: