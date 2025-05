Update - So sieht die Regionalliga Südwest 2025/2026 aus

In der Regionalliga Südwest und auch in den Oberligen ist die Saison 2024/2025 beendet. Wie sieht die Zusammensetzung der Regionalliga zur Saison 2025/2026 aus?

Die TSG Hoffenheim II ist Meister und somit als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Eine Aufstiegsrelegation für den Tabellenzweiten gibt es nicht.

In Sachen Abstieg hatte sich am letzten Spieltag alles geklärt. Es gibt vier Absteiger aus der Regionalliga Südwest, da der SV Sandhausen von der 3. Liga herunterkommt. Eintracht Frankfurt II und der FC 08 Villingen standen bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest. Auch der 1. Göppinger SV und der FC Gießen müssen den Gang in die Oberliga antreten.

Da der VfB Stuttgart II und auch der SV Waldhof Mannheim den Verbleib in der 3. Liga gesichert haben, gibt es keinen 5. Absteiger aus der Regionalliga Südwest.