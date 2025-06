Update - So sieht die Regionalliga Nordost 2025/2026 aus

Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga Nordost

Die Meisterfrage ist geklärt. Der 1. FC Lok Leipzig hat sich am letzten Spieltag den Titel gesichert. Allerdings steigt der Meister der Regionalliga Nordost nicht direkt in die 3. Liga auf, sondern muss Aufstiegsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nord - dies ist der TSV Havelse - bestreiten. In der Addition der beiden Aufstiegsspiele schaffte der 1. FC Lok Leipzig allerdings nicht den Aufstieg und spielt somit auch in der Saison 2025/2026 weiter in der Regionalliga. Hier gibt es weitere Infos zu den Aufstiegsspielen zur 3. Liga dazu.