Update - So sieht die Oberliga 2026/2027 aus Wie die Oberliga Baden-Württemberg zur Saison 2026/2027 aussieht: FuPa gibt einen Überblick von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer

In der Oberliga Baden-Württemberg ist die Runde beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild ab, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2026/2027 aussieht.

Aufsteiger und Absteiger in der Oberliga Baden-Württemberg Der VfR Aalen ist Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga Südwest. Der VfR Mannheim hat sich die Vizemeisterschaft gesichert, das Team nimmt an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest teil. Hier geht es zu den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest. In Sachen Abstieg ist fast alles geklärt. Nach derzeitigem Stand gibt es fünf Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg. Das kann sich aber eventuell noch ändern und hängt davon ab, ob der VfR Mannheim noch in die Regionalliga aufsteigt. Die TSG Balingen und der Bahlinger SC kommen aus der Regionalliga herunter.

Der FC Denzlingen, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der FSV Hollenbach und der 1. Göppinger SV stehen als Absteiger aus der Oberliga fest. Sollte der VfR Mannheim über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga schaffen, würde sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga um ein Team verringern. In diesem Fall dürfte sich der Fünftletzte, dies ist Türkspor Neckarsulm, über den Klassenerhalt freuen. Das heißt: 4 oder 5 Absteiger sind derzeit aus der Oberliga möglich.