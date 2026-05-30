 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Update - So sieht die Oberliga 2026/2027 aus

Wie die Oberliga Baden-Württemberg zur Saison 2026/2027 aussieht: FuPa gibt einen Überblick

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Hornauer

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In der Oberliga Baden-Württemberg ist die Runde beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild ab, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2026/2027 aussieht.

Aufsteiger und Absteiger in der Oberliga Baden-Württemberg

Der VfR Aalen ist Meister und somit Aufsteiger in die Regionalliga Südwest. Der VfR Mannheim hat sich die Vizemeisterschaft gesichert, das Team nimmt an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest teil. Hier geht es zu den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest.

In Sachen Abstieg ist fast alles geklärt. Nach derzeitigem Stand gibt es fünf Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg. Das kann sich aber eventuell noch ändern und hängt davon ab, ob der VfR Mannheim noch in die Regionalliga aufsteigt. Die TSG Balingen und der Bahlinger SC kommen aus der Regionalliga herunter.

Der FC Denzlingen, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der FSV Hollenbach und der 1. Göppinger SV stehen als Absteiger aus der Oberliga fest.

Sollte der VfR Mannheim über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga schaffen, würde sich die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga um ein Team verringern. In diesem Fall dürfte sich der Fünftletzte, dies ist Türkspor Neckarsulm, über den Klassenerhalt freuen. Das heißt: 4 oder 5 Absteiger sind derzeit aus der Oberliga möglich.

Drei Verbandsliga-Klubs steigen direkt auf

Alle drei direkten Aufsteiger in die Oberliga stehen fest. In der Verbandsliga Württemberg ist Young Boys Reutlingen der Meister geworden. In der Verbandsliga Baden setzte sich der 1. FC Mühlhausen durch. Den Titel in der Verbandsliga Südbaden hat sich der FC Teningen gesichert.

So laufen die Aufstiegsspiele um den vierten Aufstiegsplatz

Neben den drei Meistern der Verbandsliga Württemberg, Baden und Südbaden ermitteln die Vizemeister dieser drei Ligen in einer Aufstiegsrunde den vierten Aufsteiger. Der FC Holzhausen, der SC Lahr und der 1. FC Bruchsal stehen dafür fest. Hier geht es zur Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg.

Das ist die Oberliga Baden-Württemberg 2026/2027 nach aktuellem Stand

So sieht die Oberliga Baden-Württemberg nach derzeitigem Stand aus:

  1. TSG Balingen (Absteiger aus der Regionalliga Südwest)
  2. Bahlinger SC (Absteiger aus der Regionalliga Südwest)
  3. VfR Mannheim / Fünftletzter der Oberliga-Saison 2025/2026, Türkspor Neckarsulm
  4. FC Nöttingen
  5. FV Ravensburg
  6. TSV Essingen
  7. SV Oberachern
  8. 1. CfR Pforzheim
  9. SSV Reutlingen
  10. FC 08 Villingen
  11. Karlsruher SC II
  12. TSG Backnang
  13. Türkischer SV Singen
  14. 1. FC Normannia Gmünd
  15. Young Boys Reutlingen (Meister der Verbandsliga Württemberg)
  16. 1. FC Mühlhausen (Meister der Verbandsliga Baden)
  17. FC Teningen (Meister der Verbandsliga Südbaden)
  18. Sieger der Aufstiegsspiele der Verbandsliga-Zweiten

>>> Zur Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg