Update: So lief die Vorbereitungswoche der Regionalligisten

Ein Überblick über die Vorbereitung der Regionalligisten. – Foto: Hardy Krebs

Mittlerweile wissen wir, dass der Bonner SC Rot-Weiß Oberhausen zum Auftakt der Saison 2026/27 der Regionalliga West empfängt. Wir geben euch hier einen Überblick darüber, wie die Regionalligsten in der vergangene Vorbereitungswoche performt haben und wie es noch weiter geht.