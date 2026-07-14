 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Update: So lief das Vorbereitungswochenende der Regionalligisten

Hier geben wir euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan aller Mannschaften aus der Regionalliga West und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Ein Überblick über die Vorbereitung der Regionalligisten
Ein Überblick über die Vorbereitung der Regionalligisten – Foto: Ralph Görtz

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Noch steht der Spielplan der Regionalliga West nicht fest, doch seit geraumer Zeit befinden sich alle Mannschaften in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27. Hier geben wir euch einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und zeigen, wie es für die Regionalligsten bisher in den Testspielen lief.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August.

1. FC Bocholt

1. FC Köln II

Bonner SC

Borussia Dortmund II

Borussia Mönchengladbach II

FC Gütersloh

FC Schalke 04 II

Rot-Weiß Oberhausen

SC Paderborn II

SC Wiedenbrück

SG Wattenscheid 09

Sportfreunde Lotte

Sportfreunde Siegen

SV Bergisch Gladbach

SV Rödinghausen

VfB 03 Hilden

VfL Bochum II

Westfalia Rhynern

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