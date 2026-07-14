Update: So lief das Vorbereitungswochenende der Regionalligisten

Ein Überblick über die Vorbereitung der Regionalligisten – Foto: Ralph Görtz

Noch steht der Spielplan der Regionalliga West nicht fest, doch seit geraumer Zeit befinden sich alle Mannschaften in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27. Hier geben wir euch einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und zeigen, wie es für die Regionalligsten bisher in den Testspielen lief.