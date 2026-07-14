 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Update: So lief das Vorbereitungswochenende der Oberligisten

Hier geben wir euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan aller Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
So läuft die Vorbereitung der Oberligisten.
So läuft die Vorbereitung der Oberligisten. – Foto: Arno Wirths

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Noch steht der Spielplan der Oberliga Niederrhein nicht fest, doch seit geraumer Zeit befinden sich alle Mannschaften in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27. Hier geben wir euch einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und zeigen, wie es für die Oberligisten bisher in den Testspielen lief.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 14 bis 16. August.

1. FC Monheim

  • FR, 3. Juli, 19 Uhr - Fortuna Düsseldorf (H), 0:6
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - Siegburger SV (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - ASV Mettmann (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - Grün-Weiß Brauweiler (A)
  • DI, 28. Juli, 19.45 Uhr - SSV Jan Wellem (A)
  • SA, 1. August, 15 Uhr - SpVg Frechen 20 (H)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - SV Bergfried Leverkusen (H)

1. Spvg Solingen-Wald

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - VfB Hilden (A), 0:4
  • DO, 16. Juli, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A)
  • SO, 19. Juli, 14 Uhr - TSV Eller (A)
  • DO, 23. Juli, 19 Uhr - FC Remscheid (H)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A)
  • SO, 9. August, 15.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H)

Blau-Weiß Dingden

ETB Schwarz-Weiß Essen

FC Büderich

Fortuna Düsseldorf II

  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - SC St. Tönis (A)
  • SO, 19. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A)
  • SA, 8. August - SpVg Frechen 20 (A)

Holzheimer SG

KFC Uerdingen

Ratingen 04/19

SC St. Tönis

Sportfreunde Baumberg

SpVg Schonnebeck

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - 1. FC Gievenbeck (H), 1:1
  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (H)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Westfalia Rhynern (A)
  • MI, 22. Juli, 19 Uhr - ESC Rellinghausen (H)
  • DO, 30. Juli, 19.15 Uhr - DJK TuS Horden (H)
  • SO, 2. August, 15.30 Uhr - SpVgg Horsthausen (A)

SSVg Velbert

SV Scherpenberg

SV Sonsbeck

  • FR, 10. Juli, 19 Uhr - Trainingsauftakt
  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - Borussia Veen (A), 7:0
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Meerbusch (H)
  • MI, 29. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (H)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - Sportfreunde Broekhuysen (A)
  • MI, 5. August, 19.30 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (H)

TSV Meerbusch

VfL Jüchen

Wuppertaler SV

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