Update: So lief das Vorbereitungswochenende der Oberligisten

So läuft die Vorbereitung der Oberligisten. – Foto: Arno Wirths

Noch steht der Spielplan der Oberliga Niederrhein nicht fest, doch seit geraumer Zeit befinden sich alle Mannschaften in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27. Hier geben wir euch einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und zeigen, wie es für die Oberligisten bisher in den Testspielen lief.