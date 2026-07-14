2026-07-13T13:30:28.901Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Update: So lief das Vorbereitungswochenende der Oberligisten Hier geben wir euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan aller Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben. von Linus Bien · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser So läuft die Vorbereitung der Oberligisten. – Foto: Arno Wirths
Noch steht der Spielplan der
Oberliga Niederrhein nicht fest, doch seit geraumer Zeit befinden sich alle Mannschaften in den Vorbereitungen für die Saison 2026/27. Hier geben wir euch einen Überblick über den Fahrplan aller Mannschaften und zeigen, wie es für die Oberligisten bisher in den Testspielen lief. Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de. Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 14 bis 16. August. 1. FC Monheim FR, 3. Juli, 19 Uhr - Fortuna Düsseldorf (H), 0:6 SO, 19. Juli, 15 Uhr - Siegburger SV (H) MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - ASV Mettmann (H) SA, 25. Juli, 15 Uhr - Grün-Weiß Brauweiler (A) DI, 28. Juli, 19.45 Uhr - SSV Jan Wellem (A) SA, 1. August, 15 Uhr - SpVg Frechen 20 (H) MI, 5. August, 19.30 Uhr - SV Bergfried Leverkusen (H) 1. Spvg Solingen-Wald SO, 12. Juli, 15 Uhr - VfB Hilden (A), 0:4 DO, 16. Juli, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (A) SO, 19. Juli, 14 Uhr - TSV Eller (A) DO, 23. Juli, 19 Uhr - FC Remscheid (H) SA, 25. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A) SO, 2. August, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A) SO, 9. August, 15.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H) Blau-Weiß Dingden SO, 5. Juli, 15 Uhr - VfL Rhede (A), 5:0 MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - Rot-Weiss Ahlen (H), 2:3 SA, 11. Juli, 16 Uhr - SV Budberg (H) - ABSAGE SO, 12. Juli, 15 Uhr - SpVgg Horsthausen (H), 1:1 DO, 16. Juli, 20.15 Uhr - SuS Stadtlohn (A, Eintracht Pokal) SA, 18. Juli, 15 Uhr - SV Brünen (A) SA, 1. August, 16 Uhr - SpVgg Vreden (A) SO, 2. August, 15 Uhr - DSC Wanne-Eickel (A) ETB Schwarz-Weiß Essen FC Büderich DI, 7. Juli, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (H), 3:3 SA, 11. Juli, 17 Uhr - VfB Hilden (H), 7:2 MI, 15. Juli, 20 Uhr - Viktoria Goch (H) SO, 19. Juli, 15 Uhr - DJK Gnadental (H) MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SG Benrath-Hassels (H) SA, 1. August, 15 Uhr - TuS BW Königsdorf (H) SA, 2. August, 16 Uhr - VfB Bottrop (A) Fortuna Düsseldorf II MI, 15. Juli, 19 Uhr - SC St. Tönis (A) SO, 19. Juli, 15 Uhr - VfB Homberg (A) SA, 8. August - SpVg Frechen 20 (A) Holzheimer SG SO, 5. Juli, 12 Uhr - Rot-Weiss Essen U19 (A), 3:2 SO, 12. Juli, 15 Uhr - TSV Eller (H), 3:2 SA, 18. Juli, 15 Uhr - DJK Gnadental (A) SO, 19. Juli, 15 Uhr - Fortuna Köln U23 (H) MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SV Solingen 08/10 (H) SO, 26. Juli, 15 Uhr - SG Benrath-Hassels (A) SA, 1. August, 16 Uhr - TuS Wickrath (H) SO, 2. August, 15 Uhr - MSV Düsseldorf (A) KFC Uerdingen SA, 4. Juli, 16.30 Uhr - VfB Uerdingen (A), 7:1 SO, 5. Juli, 15 Uhr - VfB Speldorf (ohne Zuschauer), 2:1 FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - SV Bergisch Gladbach (H), 1:4 SO, 12. Juli, 15 Uhr - SV Budberg (A), 5:1 SA, 18. Juli, 15 Uhr - DSV Wanne-Eickel (H) SO, 26. Juli, 14 Uhr - Bonner SC (A) SA, 1. August, 15 Uhr - Delay Sports Berlin (H) SO, 2. August, SpVgg Erkenschwick (H) Ratingen 04/19 MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - VfB Bottrop (A), 0:0 SA, 11. Juli, 13 Uhr - SV Bergisch Gladbach (H), 2:2 MI, 15. Juli, 19.30 Uhr - TSG Sprockhövel (H) SA, 25. Juli, 15 Uhr - TuS Ennepetal (A) SO, 26. Juli, 14 Uhr - SG Wattenscheid 09 (A) Mi, 29. Juli, 19.30 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H) SO, 2. August, 15 - SV Schermbeck (A) SC St. Tönis DO, 2. Juli, 19.30 Uhr - Trainingsauftakt SO, 5. Juli, 13 Uhr - SV Solingen (A), 3:0 MI, 8. Juli, 19.30 Uhr - Fortuna Düsseldorf (H), 0:5 SA, 12. Juli, 15.30 Uhr - CSV Marathon Krefeld (A), 7:1 MI, 15. Juli, 19 Uhr - Fortuna Düsseldorf II (H) SA, 18. Juli, 18.30 Uhr - Sportfreunde Neuwerk (A) FR, 24. Juli, 18.30 - VfR Fischeln (Brüggener Burgpokal) SO, 26. Juli, 15 Uhr - 1. FC Viersen (Brüggener Burgpokal) Sportfreunde Baumberg MI, 1. Juli - Trainingsauftakt MO, 6. Juli, 19.30 Uhr - TSV Solingen (H), 1:2 FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - HSV Langenfeld (H), 5:2 DI, 14. Juli, 19.30 Uhr - DJK Sparta Bilk (H) SA, 18. Juli, 15.30 Uhr - Bayer Leverkusen (H) SA, 25. Juli, 14.30 Uhr - 1. FC Düren (H) SA, 1. August, 14.15 Uhr - TSG Sprockhövel (H) SpVg Schonnebeck SO, 12. Juli, 15 Uhr - 1. FC Gievenbeck (H), 1:1 MI, 15. Juli, 19 Uhr - DJK Blau-Weiß Mintard (H) SA, 18. Juli, 14 Uhr - Westfalia Rhynern (A) MI, 22. Juli, 19 Uhr - ESC Rellinghausen (H) DO, 30. Juli, 19.15 Uhr - DJK TuS Horden (H) SO, 2. August, 15.30 Uhr - SpVgg Horsthausen (A) SSVg Velbert SA, 4. Juli, 14 Uhr - SV Bergisch Gladbach (A), 1:2 SO, 12. Juli, 15 Uhr - TSG Sprockhövel (A) SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SpVgg Erkenschwick (A) MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (H) SO, 26. Juli, 13 Uhr - Fortuna Köln (H) SO, 2. August, 15 Uhr - Eintracht Hohkeppel (H) SV Scherpenberg SO, 5. Juli, 15 Uhr - SC 1920 Oberhausen (H), 4:0 FR, 10. Juli, 19.45 Uhr - Mülheimer FC 97 (H), 4:1 FR, 17. Juli, 20 Uhr - VfB Speldorf (McDonalds-Cup) MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - TSV Meerbusch (A) SO, 26. Juli, 15 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A) SO, 2. August, 15 Uhr - Anadolu-Türkspor Krefeld (A) SV Sonsbeck FR, 10. Juli, 19 Uhr - Trainingsauftakt SO, 12. Juli, 15 Uhr - Borussia Veen (A), 7:0 SA, 18. Juli, 14 Uhr - DJK Arminia Klosterhardt (H) SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Meerbusch (H) MI, 29. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Lintfort (H) SO, 2. August, 15 Uhr - Sportfreunde Broekhuysen (A) MI, 5. August, 19.30 Uhr - DJK Adler Union Frintrop (H) TSV Meerbusch VfL Jüchen SO, 5. Juli, 11 Uhr - Trainingsauftakt FR, 10. Juli, 19.30 Uhr - SC Schiefbahn (A), 4:0 SA, 11. Juli, 15 Uhr - SpVg Odenkirchen (A), 5:1 MI, 15. Juli, 19.30 Uhr - OSV Meerbusch (A) SA, 18. Juli, 16 Uhr - Union Nettetal (H) DO, 23. Juli, 20 Uhr - MSV Düsseldorf (H) SO, 26. Juli, 13 Uhr - SV Bergisch Gladbach (A) SA, 1. August, 17 Uhr - Sportfreunde Neuwerk (A) Wuppertaler SV SO, 28. Juni - Trainingsauftakt SO, 5. Juli, 15 Uhr - VfB Hilden (H), 2:2 SA, 11. Juli - DV Solingen (A), 0:3 DI, 14. Juli, 19.30 Uhr - 1- FC Wülfrath (A) SA, 18. Juli, 14 Uhr - Borussia Mönchengladbach (H) SO, 26. Juli, 15 Uhr - SSV Merten (Ort offen) SA, 1. August, 14 Uhr - Arminia Bielefeld II (H)
____
📰
Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: