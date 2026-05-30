Update - So laufen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest

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Wie laufen die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Südwest? Hier gibt es alle Infos dazu:

Neben den aufstiegsberechtigten Meistern der drei untergeordneten Oberligen (Hessenliga, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar & Oberliga Baden-Württemberg) wird jede Saison ein vierter Aufsteiger innerhalb einer Dreier-Aufstiegsrunde ermittelt. Teilnahmeberechtigt für die Entscheidungsspiele sind die jeweils Zweitplatzierten der drei Oberligen. Die Reihenfolge des jeweils ersten Spiels der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest setzt sich aus dem, in der Saison 2021/2022 eingeführten, rollierenden Verfahren zusammen. Die Konstellationen des jeweils zweiten und dritten Spiels der Aufstiegsrunde steht erst nach Beendigung des ersten Spiels fest.

Für die Saison 2025/2026 gilt: Das rollierende Verfahren führt dazu, dass in der Aufstiegsrunde 2026 der Vize-Meister aus Baden-Württemberg im ersten Spiel, am 04. Juni 2026, um 14 Uhr Heimrecht genießt und zunächst gegen den Vize-Meister aus Hessen antritt.