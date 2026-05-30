Update: So laufen die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg

– Foto: FuPa-Grafik

Am Ende der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele bzw. Aufstiegsspiele in verschiedenen Fußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg mit den Spielen, Erklärungen und Terminen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

In der ersten Runde trifft der Tabellenzweite der Verbandsliga Südbaden auf den Zweiten der Verbandsliga Baden. Das Hinspiel wird am Donnerstag, 4. Juni 2026, ausgetragen. Die Anstoßzeit ist um 18 Uhr. Die erste Paarung lautet SC Lahr gegen 1. FC Bruchsal. Das Rückspiel ist am Sonntag, 7. Juni 2026, angesetzt. Die Uhrzeit ist um 17 Uhr. Der 1. FC Bruchsal empfängt dabei den SC Lahr. Der Sieger in der Addition der beiden Spiele ist somit weiter, der Verlierer ist raus.

Es schließt sich die zweite Runde an. Dort trifft der Sieger der ersten Runde auf den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg. Dies ist der FC Holzhausen. Es gibt wieder ein Hinspiel und ein Rückspiel. Zunächst spielt der Sieger der 1. Runde zu Hause gegen den FC Holzhausen am Samstag, 13. Juni. Das Rückspiel beim FC Holzhausen ist für Sonntag, 21. Juni, terminiert. Der Sieger in der Addition der beiden Spiele steigt in die Oberliga Baden-Württemberg auf, der Verlierer bleibt in der Verbandsliga.