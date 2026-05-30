 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Update: So laufen die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg

Im Fußball stehen am Ende der Saison 2025/2026 wieder Relegationsspiele bzw. Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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Am Ende der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele bzw. Aufstiegsspiele in verschiedenen Fußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg mit den Spielen, Erklärungen und Terminen.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an h.schmidt@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das sind die Relegations- bzw. Aufstiegsspiele

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg

Ein Platz in der Oberliga Baden-Württemberg wird vergeben. Es gibt zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspielen.

In der ersten Runde trifft der Tabellenzweite der Verbandsliga Südbaden auf den Zweiten der Verbandsliga Baden. Das Hinspiel wird am Donnerstag, 4. Juni 2026, ausgetragen. Die Anstoßzeit ist um 18 Uhr. Die erste Paarung lautet SC Lahr gegen 1. FC Bruchsal. Das Rückspiel ist am Sonntag, 7. Juni 2026, angesetzt. Die Uhrzeit ist um 17 Uhr. Der 1. FC Bruchsal empfängt dabei den SC Lahr. Der Sieger in der Addition der beiden Spiele ist somit weiter, der Verlierer ist raus.

Es schließt sich die zweite Runde an. Dort trifft der Sieger der ersten Runde auf den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg. Dies ist der FC Holzhausen. Es gibt wieder ein Hinspiel und ein Rückspiel. Zunächst spielt der Sieger der 1. Runde zu Hause gegen den FC Holzhausen am Samstag, 13. Juni. Das Rückspiel beim FC Holzhausen ist für Sonntag, 21. Juni, terminiert. Der Sieger in der Addition der beiden Spiele steigt in die Oberliga Baden-Württemberg auf, der Verlierer bleibt in der Verbandsliga.

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