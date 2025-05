Update: So läuft der Auf- und Abstieg in den Wuppertaler Kreisligen

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Wuppertal-Niederberg für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Der Fall, dass es dank der Regionalliga nun also zwei Aufsteiger in der Kreisliga A gibt, dürften allen beteiligten Vereinen lieber sein. Denn sollte es in der Bezirksliga nur einen Absteiger geben, der ist aufgrund der Konstellation allerdings schon sicher, so müssen nur drei Mannschaften in die Kreisliga B, und wenn aus der Bezirksliga zwei Mannschaften in den Kreis absteigen sollten, mehr ist wiederum auch nicht mehr möglich, so würde es vier Mannschaften in der Kreisliga A erwischen. Vier Aufsteiger gäbe es dann auch in der Kreisliga B, solange eben maximal zwei Teams aus der Bezirksliga in die Wuppertaler Kreisebene müssen, und das steht ja eben bereits fest.

Absteigen müssen aus der Kreisliga B vier Mannschaften, solange es nicht mehr als einen Bezirksligisten aus dem Kreis erwischt. Fünf wären es dann bei zwei Bezirksliga-Absteigern, was ein Entscheidungsspiel der beiden Drittletzten bedeutet. In der Kreisliga C wären sechs Teams aufgestiegen, also drei je Gruppe, wäre der Kreis ohne Bezirksliga-Absteiger geblieben. In allen anderen Fällen steigen jeweils fünf C-Ligisten auf, es käme also zum Entscheidungsspiel der beiden Dritten.